Новости Туристам еще предстоит открыть "Город генералов, крокодилов и пельменей" В ходе первого в истории региона пресс-тура журналисты познакомились с интереснейшими туристическими возможностями столицы Удмуртии

Столицу Удмуртии — Ижевск и город Воткинск посетили представители федеральных СМИ в ходе первого в истории региона пресс-тура, организованного Администрацией Удмуртии и местным Центром туристских стратегий и проектного управления. «Удмуртии до недавнего времени на туристической карте России фактически не было, - признался на встрече с журналистами глава республики Александр Бречалов. - Между тем, с ней связаны имена двух людей, имена которых известны без преувеличения всему миру — Петра Чайковского и Михаила Калашникова. 10 ноября нынешнего года исполняется сто лет со дня рождения конструктора самого знаменитого автомата в мире, который более шестидесяти лет проработал в Ижевске. А 7 мая будущего года — 180 лет со дня рождения автора «Лебединого озера». Это — поистине уникальный случай дать толчок развитию туристической отрасли Удмуртии, и упускать его ни в коем случае нельзя». Михаилу Калашникову посвящён специальный музей, находящийся рядом с воссозданным несколько лет назад Михайло-Архангельским собором (построен в 1907-м, взорван в 1937 г.). Музей включает не только обширную экспозицию, посвящённую великому конструктору, но и просторные тиры, где посетители могут пострелять из различных видов оружия (автоматов, пистолетов, арбалетов и др.) Существует проект создания в регионе крупного туристического кластера, в который вошли бы крупнейшие города Удмуртии — Глазов, Воткинск, Сарапул и, разумеется, Ижевск, создававшийся как третий — после Тулы и Сестрорецка — центр производства оружия в России. Поэтому именно промышленный, а точнее — военно-промышленный туризм может и должен стать основой туристического развития Удмуртии. Основанный в 1760 г. Ижевск является единственным в России городом-заводом, возникшем на основе классической горнозаводской триады (завод, плотина, пруд) и ставшим центром национальной республики. Многие известные предприятия Ижевска, в том числе относящиеся к военно-промышленному комплексу (например Ижавто, Ижевский механический завод), готовы открыть свои двери для туристов. В частности, участники пресс-тура посетили завод Ижсталь и выставочный зал концерна «Аксион». Концерн известен производством медицинской и бытовой аппаратуры, а также оборудования — по определению одного из руководителей концерна - «без которого ни одна ракета не полетит». К сожалению, в России и тем более в мире пока очень мало известна главная жемчужина Ижевска, которую с полным основанием можно отнести к памятникам архитектуры мирового значения. Речь идёт об ансамбле стоящего на берегу, вероятно, самого большого пруда в мире (около 20 кв. км) Ижевского оружейного завода, который известный писатель Алексей Иванов назвал «заводом дворцового типа». Ансамбль зданий завода, состоящий из шести корпусов и принадлежащий к редчайшему «адмиралтейскому» типу (таких зданий в России, помимо Ижевска, всего 3: петербургское Адмиралтейство, Ижорский завод, Воткинский завод), был возведён к 1815 году по проекту Семёна Дудина, ученика знаменитого Андреяна Захарова. Характерная деталь — все заводские здания Ижевска до 1917 г. возводились выпускниками Академии художеств. Главное здание окружённого глубоким рвом завода завершено башней, которую венчала высокая колонна с двуглавым орлом (сгорела летом прошлого года). Вообще весь ансамбль, относящийся к памятникам федерального значения, находится в неудовлетворительном состоянии и надежды на его восстановление связаны с предполагаемым приездом на отмечаемый 19 сентября День оружейника руководства страны. Вполне возможно превращение бывшего завода в большой многофункциональный комплекс, в который вошли бы музеи, выставочные залы, а главное — современные конгресс-центры, которых сейчас городу, для которого MICE-туризм является одним из самых перспективных, явно не хватает — равно как и гостиниц соответствующего уровня (из гостиничных сетей в Ижевскпе работают только Park Inn и Amaks, поисковик по запросу размещения в Ижевске выдаёт чуть более ста адресов — для без малого 700-тысячного города маловато). Местные острословы шутливо определяют Ижевск как город крокодилов, генералов и пельменей. Крокодилами в Ижевске с XVIII века называются лучшие мастера-оружейники, носившие тёмно-зелёные суконные кафтаны (крокодилу в 2005 году поставлен весьма популярный у туристов памятник). В тёмно-зелёный кафтан облачён и мальчишка Ижик — символ и талисман города (памятник открыт в 2005 г.). Предприятия, на которых они работали, возглавляли всегда генералы - в 1917 г. в 40-тысячном Ижевске жило 29 генералов! Одним из самых интересных памятников города, который иногда называли «деревенским Петербургом», является реставрируемый ныне так называемый «генеральский дом» - в нём создаётся Музей истории Ижевска. Удмуртия считает себя родиной пельменей. На этот счёт есть разные версии, но само слово пельмень, которому в Ижевске также открыт памятник — чисто удмуртского происхождения. В переводе - «хлебное ухо». В Ижевске каждый второй уик-энд февраля проходит Праздник пельменя — во время последнего было съедено более 8 тонн, а группа местных предпринимателей открыла сеть кафе «Горячие пельмени» (в них можно попробовать несколько десятков разновидностей «хлебных ушей»), вышедших уже за пределы Удмуртии. В Центре декоративно-прикладного искусства Удмуртии туристы могут попробовать свои силы в изготовлении одного из символов местной кухни — перепечей, открытых пирожков-корзиночек с различными несладкими начинками. «В прошлом году Удмуртию посетило 683 тыс. человек, - рассказала начальник Управления по развитию туризма и туристической деятельности Министерства экономики Удмуртской Республики Юлия Железняк. - Но мы считаем, что это — только стартовая площадка для дальнейшего развития туризма в регионе». /TOURBUS.RU

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