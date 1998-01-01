Между ATH, BTM и «Таларии» что-то пошло не так…

Мы попытались выяснить, почему так и не произошел процесс объединения трех отечественных бизнес-тревел-компаний

В 2018 году рынок с интересом наблюдал за процессом слияния BTM и «Таларии» с ATH American Express GBT. Наш портал решил разобраться в том, почему же слияние не удалось и какие планы на будущее у всех участников сделки.

Напомним, летом 2017 к ATH, которая на тот момент была известна как одно из крупных TMC в России, с франшизой American Express GBT присоединилось корпоративное агентство «Таларии». Чуть позже в ноябре того же года к ним присоединилась компания Павла Васина Business Travel Management. Все три компании занимаются организаций деловых поездок для корпоративных клиентов.

Как отмечал тогда в многочисленных интервью г-н Воронин, это слияние должно было сделать группу компаний одним из «крупнейших игроков на российском рынке business travel».

Со своей стороны, Павел Васин, комментируя слияние, говорил: «Для меня, как руководителя компании, также очевидна выгода стратегического партнерства, консолидации крупных ТМС. Компания АТН American Express GBT, которая придерживается цивилизованных принципов ведения бизнеса и конкуренции, а также имеет сильного партнера в лице фонда Certares, идеально подходит на роль такого консолидатора».

Планировалось, что после завершения юридических процедур начнется процесс интеграции бизнес-процессов внутри группы компаний. Как отмечал г-н Васин, в итоге клиенты компании BTM получили бы доступ к высокотехнологичной IT-инфраструктуре.

При этом в каждой из компаний существовали свои наработки в области онлайн-решений для корпоративных клиентов. «Таларии» использовали собственную разработку, BTM – доработанную под процессы компании систему Corteos, что позволяло ей значительно снизить финансовые вложения на владение продуктом.

Летом 2018 года, когда профессионалов индустрии и журналистов пригласили на новоселье в новый совместный офис компаний ATH и «Таларии», где присутствовал Филипп Лукьяненко из HGR Russia, рынку казалось, что процесс интеграции компаний идет прекрасно. Все ожидали счастливого завершения сделки, однако уже осенью выяснилось, что дела обстоят не так «радужно».

Доподлинно разобраться, что стало камнем преткновения сначала между ATH и BTM, а затем и «Таларии», – сложно. Большинство профессионалов индустрии склоняется к тому, что причиной размолвки стал сам неудачно организованный процесс интеграции и непростое финансовое положение ATH.

Так, Анна Кузнецова, независимый консультант в сфере деловых поездок, руководитель проекта Business Travel Insight, в интервью в порталу TRN заявила: «можно говорить о том, что чьи-то надежды в сделке BTM – ATH – Certares не оправдались. По-моему, причины и быстрого слияния, и «мимолетного романа» одни: деньги и амбиции. Наверное, одна из сторон или все участники не получили желаемого экономического эффекта».

К сожалению, сторонам не удалось мирно разрешить возникшие недоразумения, и в настоящее время между компаниями BTM и ATH и их руководителями идут многочисленные судебные разбирательства.

Можно ли считать тот факт, что «Таларии» также заявила о своем желании покинуть группу компаний, совпадением? Или это прямое указание на то, что сделке просто было не суждено завершиться успешно?

Денис Матюхин, СEO и основатель группы компаний «Аэроклуб», отметил, что, на его взгляд, для «Таларии» слияние с ATH в 2017 году стало последним шансом остаться на плаву, поскольку они не могли больше продолжать свою операционную деятельность. Если бы Андрей Воронин не предоставил им финансовую поддержку, то, с высокой долей вероятности, компания прекратила бы свое существование.

С другой стороны, по мнению эксперта, у компании BTM финансовых проблем не было. Обе стороны были заинтересованы в сделке: одна хотела поглотить бизнес, другая – выгодно продать. В процессе слияния, видимо, стороны осознали, что реальность иная.

«Причина, почему не сработало с обеими компаниями, в том, что участники на берегу не озвучили свои истинные мотивы, а сторона покупателя не оценила реальность; скорее всего. имела место некомпетентность людей, занимающихся due diligence и последующим ведением обеих сделок», – предположил г-н Матюхин в разговоре с нашим корреспондентом.

По мнению Андрея Воронина, причиной неудачной попытки слияния стало то, что все «компании слишком разные, и нельзя скрестить бульдога с носорогом», лучше просто мирно сосуществовать на рынке, но не реализовывать совместные проекты. Об этом он рассказал Buying Business Travel. Однако не уточнил, почему на осознание этого факта ушло почти два года.

Эксперты рынка опасаются, что нынешнее положение дел может негативно отразиться на репутации ATH, ведь для компании это не первый неудачный опыт слияния.

Так, в ноябре 2015 года было анонсировано, что ATH намерена начать процесс стратегического партнерства с компанией «Випсервис», в итоге в России должно было появиться крупнейшее бизнес-тревел агентство.

Однако менее чем через год обе стороны сообщили, что сделки не будет, поскольку акционерам не удалось договориться о взаимовыгодных условиях. Отметим, что и в этом случае полюбовного разрешения конфликта не случилось, все вопросы решались через суд. По мнению экспертов, они были связаны с просроченной задолженностью перед партнерами.

По заявлениям Андрея Воронина, сделка по выходу «Таларии» запланирована на конец мая текущего года, словно так и было задумано. Хотя Денис Матюхин его оптимизма не разделяет: «Если изначальной целью была консолидация рынка, то надо признать, что она не случилась. Значит, цель не достигнута и уже не важно, какие процессы идут сейчас».

Учитывая сложившиеся обстоятельства, игроки рынка полагают, что ATH может потерять значительную долю объемов на рынке и, что самое важное, происходящее может негативно сказаться на их отношениях с American Express Global Business Travel. А потеря расположения AmEx GBT, по мнению Анны Кузнецовой, «единственная реальная угроза для ATH», поскольку потеря франшизы может привести к краху компании.

Пикантности сложившейся ситуации добавило и то, что в прошлом году AmEx GBT сообщила широкой общественности об успешном завершении сделки по слиянию с Hogg Robinson Group plc (HRG) на глобальном уровне.

Пока никто не рискует делать предположения, у каждого из кандидатов есть сильные стороны. Однако не на руку Андрею Воронину играет то, что помимо судебных тяжб с BTM и иными компаниями ATH также судится и со своими бывшими сотрудниками.

В беседе с нашим корреспондентом Дмитрий Горин, генеральный директор «Випсервис», рассказал: «В 2015 году нами было принято решение о начале стратегического партнерства с компанией ATH American Express. В ходе переговоров, к сожалению, мы не смогли договориться о взаимовыгодных условиях, в том числе и финансовых».

Дмитрий Горин также отметил, что «на рынке сложно работать по системе постоплат, поэтому компании и консолидируются».

Со своей стороны, Денис Матюхин, CEO агентства «Аэроклуб», отметил: «Свежая кровь в лице нового управленца Филиппа Лукьяненко могла бы дать отличный толчок в развитии компании и ее перезапуске, что способствовало бы новой волне диалога с рынком на тему слияний и поглощений...»

Эдуард Гамов, бывший руководитель блока локальных продаж, рассказывая о причинах своего ухода из компании ATH, отметил: «Я пришёл работать в АТН в 2016 году, когда директором АТН был Алексей Кушкин (в настоящее время г-н Кушкин руководит CWT в рамках холдинга «Випсервис»), который решил развивать продажи в секторе электронных госзакупок. Этим проектом я занимался год, однако ряд существенных ограничений затруднял участие компании АТН в торгах. Г-н Воронин предложил мне перейти из продаж в отдел по работе с клиентами, назначив на должность руководителя группы клиентских менеджеров.

Планировалось, что после интеграции с ВТМ я возглавлю это объединенное направление. Позже, когда слияние не произошло и начались судебные тяжбы между акционерами, стало известно уже о новом слиянии с другой компанией в конце года. Мы спланировали стратегию компании на 2019-2020 год, разделив коммерческий блок на глобальную и локальную команды, но в первоначальном варианте планам сбыться было уже не суждено».

Представителям нашего портала, к сожалению, не удалось связаться с Андреем Ворониным, чтобы получить его комментарии или как-то прояснить ситуацию, с представителями «Таларии» и HRG нам также не удалось связаться.

Павел Васин, генеральный директор BTM, не захотел освещать в прессе подробности как самой сделки, так и её отмены, но сообщил нашему порталу следующее:

«Я понимаю интерес рынка к произошедшему (и происходящему) со всеми участниками событий, но, тем не менее, считаю, что пока рано подводить финальные итоги и делать долгосрочные прогнозы. Пока есть очевидный факт того, что планы АТН по созданию группы компаний не «срослись», что до сих пор есть нерешенные вопросы как между АТН и ВТМ, так и между АТН и «Таларии», но насколько и как эти проблемы будет связаны с планами интеграции HRG и AmEx GBT на российском рынке – я угадывать не берусь.

Полагаю, что нас рассудит, помимо арбитража, еще и время. Конечно же, мне только ленивый не прислал ссылку на интервью Андрея порталу BBT, которое мне лично кажется откровенно заказным, ну так это его право попытаться хоть как-то сохранить лицо».

/TOURBUS.RU

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