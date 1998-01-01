|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
05 июня
RBT&MA 2019: в связи с появлением еще одной номинации выдвижение соискателей продлится до конца июня
Оргкомитет ежегодной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award сообщил о важных изменениях в процедуре выдвижения номинантов
Чтобы предоставить всем желающим возможность побороться за престижную награду, оргкомитет ежегодной национальной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award.принял решение продлить сроки номинирования еще на две недели - до 30 июня.
Организаторы также с радостью сообщают, что по Национальной агентство по туризму Италии (ENIT) выступит «Страной-партнером премии RBT&MA-2019». По согласованию сторон принято решение ввести новую специальную номинацию: «Лучший организатор инсентив-программ в Италии».
Претендовать на награды в этой номинации могут компании, специализирующиеся на бизнес-туризме в Италии. Заявку можно подать здесь. Достаточно указать общую информацию о деятельности и достижениях компании в этом направлении, а более подробную информацию предоставить позже по индивидуальному запросу от представителей ENIT .
Новая номинация не участвует в общем голосовании. Победители и лауреаты будут избраны учредителем номинации (ENIT).
Новый состав номинаций:
1) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*
2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*
3) Лучшая региональная конгрессная гостиница
4) Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр
5) Лучшая альтернативная площадка для деловых мероприятий
6) Лучший организатор конференций
7) Лучший организатор инсентив-программ
8) Лучшее business travel агентство
9) Лучший офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE
10) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма
11) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России
1 июля на сайте премии откроется народное онлайн-голосование за номинантов.
Десятая юбилейная торжественная церемония награждения премии RBT&MA, на которой будут объявлены победители и лауреаты конкурса, соберет гостей 10 октября.
Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского MICE-дня, который объединит абсолютно всех участников отрасли: представителей властей, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72