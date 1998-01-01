Новости RBT&MA 2019: в связи с появлением еще одной номинации выдвижение соискателей продлится до конца июня Оргкомитет ежегодной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award сообщил о важных изменениях в процедуре выдвижения номинантов

Чтобы предоставить всем желающим возможность побороться за престижную награду, оргкомитет ежегодной национальной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award.принял решение продлить сроки номинирования еще на две недели - до 30 июня. Организаторы также с радостью сообщают, что по Национальной агентство по туризму Италии (ENIT) выступит «Страной-партнером премии RBT&MA-2019». По согласованию сторон принято решение ввести новую специальную номинацию: «Лучший организатор инсентив-программ в Италии». Претендовать на награды в этой номинации могут компании, специализирующиеся на бизнес-туризме в Италии. Заявку можно подать здесь. Достаточно указать общую информацию о деятельности и достижениях компании в этом направлении, а более подробную информацию предоставить позже по индивидуальному запросу от представителей ENIT .

Новая номинация не участвует в общем голосовании. Победители и лауреаты будут избраны учредителем номинации (ENIT).



Новый состав номинаций:

1) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*

2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4* 3) Лучшая региональная конгрессная гостиница 4) Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр 5) Лучшая альтернативная площадка для деловых мероприятий 6) Лучший организатор конференций 7) Лучший организатор инсентив-программ 8) Лучшее business travel агентство 9) Лучший офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE 10) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма 11) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России

12) Лучший организатор инсентив-программ в Италии 1 июля на сайте премии откроется народное онлайн-голосование за номинантов.

Не упустите возможность подать заявку на соискание профессиональной награды!!

Подать заявку на участие в качестве номинанта

Список заявленных номинантов Десятая юбилейная торжественная церемония награждения премии RBT&MA, на которой будут объявлены победители и лауреаты конкурса, соберет гостей 10 октября. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского MICE-дня, который объединит абсолютно всех участников отрасли: представителей властей, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны. /TOURBUS.RU

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