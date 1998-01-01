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05 июня
RBT&MA 2019: в связи с появлением еще одной номинации выдвижение соискателей продлится до конца июня

Оргкомитет ежегодной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award сообщил о важных изменениях в  процедуре выдвижения номинантов


Чтобы предоставить всем желающим возможность побороться за престижную награду, оргкомитет ежегодной национальной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award.принял решение  продлить сроки номинирования еще на две недели - до 30 июня.

 

Организаторы также с радостью сообщают, что  по Национальной агентство по туризму Италии (ENIT) выступит «Страной-партнером премии RBT&MA-2019». По согласованию сторон принято решение ввести новую специальную номинацию:  «Лучший организатор инсентив-программ в Италии».

 

Претендовать на награды в этой номинации могут компании, специализирующиеся  на бизнес-туризме в Италии. Заявку можно подать здесь.
Достаточно указать общую информацию о деятельности и достижениях компании в этом направлении, а более подробную информацию предоставить позже по индивидуальному запросу от представителей ENIT .
Новая номинация не участвует в общем голосовании. Победители и лауреаты будут избраны учредителем номинации (ENIT).

Новый состав номинаций:
1) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*
2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*

3) Лучшая региональная конгрессная  гостиница 

4) Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр 

5) Лучшая альтернативная площадка для деловых  мероприятий 

6) Лучший организатор конференций  

7) Лучший организатор инсентив-программ

8) Лучшее business travel агентство

9) Лучший офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE

10) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма

11) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России
12) Лучший организатор инсентив-программ в Италии      

 

1 июля на сайте премии откроется народное онлайн-голосование за номинантов.
Не упустите возможность подать заявку на соискание профессиональной награды!!
Подать заявку на участие в качестве номинанта
Список заявленных номинантов

 

Десятая юбилейная  торжественная церемония награждения премии RBT&MA,  на которой будут объявлены победители и лауреаты конкурса,  соберет гостей  10 октября.

Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского MICE-дня, который объединит абсолютно всех участников отрасли: представителей властей, организаторов и заказчиков мероприятий, площадок и подрядчиков со всей страны.

/TOURBUS.RU


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