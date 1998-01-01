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«Сингапурские авиалинии» отметили вторую годовщину маршрута Москва – Стокгольм

За прошедшие два года уникальным маршрутом воспользовались почти 86 тысяч человек

Авиакомпания «Сингапурские авиалинии» и московский аэропорт Домодедово отпраздновали два года со дня открытия регулярного авиасообщения по маршруту Сингапур – Москва – Стокгольм.

«Мы предлагаем российским пассажирам удобный и комфортный способ путешествий в Стокгольм, а также возможность попробовать легендарный сервис «Сингапурских авиалиний». Мы с радостью отмечаем юбилей этого важного события и от всей души благодарим наших клиентов и партнеров за их всестороннюю поддержку», - отметил глава представительства авиакомпании «Сингапурские авиалинии» в России г-н Бирэн По.

«Мы рады, что пассажиры высоко оценили новый маршрут и все чаще выбирают его для перелетов между Азией и Европой. Это уникальное направление для московского авиаузла, которое благодаря нашим партнерам из «Сингапурских авиалиний» повышает привлекательность трансферных перелетов через аэропорт Домодедово. Уверены, что маршрут обладает большим потенциалом для дальнейшего увеличения объемов перевозок», - сказал, в свою очередь, директор московского аэропорта Домодедово Игорь Борисов.

С 2017 г. пассажиропоток на маршруте составил почти 86 тыс. человек. Перелеты в столицу Швеции осуществляются на инновационном воздушном судне Airbus A350-900 пять раз в неделю, по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам (общее количество кресел – 253, из которых 187 мест эконом-класса, 24 места класса эконом-премиум и 42 места бизнес-класса).

Именно этот лайнер является самым тихим и экономичным самолетом в своем классе.

Напомним, что московский аэропорт Домодедово и «Сингапурские авиалинии» сотрудничают с 2006 года. За весь период партнерства компании обслужили 1,8 млн пассажиров.

До 2017 года Singapore Airlines осуществляли перелет через российскую столицу по маршруту Сингапур – Москва – Хьюстон. В мае 2017 года сингапурский рейс было решено «продлить» до шведской столицы, что позволило нашим туристам за два часа полета из Москвы в Стокгольм насладиться уникальным сервисом на борту лайнера Airbus A350-900, включая новейшие кресла во всех классах обслуживания и знаменитую развлекательную систему KrisWorld.

Отметим, что авиакомпания «Сингапурские авиалинии» является одним из мировых лидеров в области авиаперевозок.

Компания «Сингапурские авиалинии» располагает одним из самых молодых в мире самолетных парков, включающим в себя 122 пассажирских судна, а маршрутная сеть авиакомпании, включая Silk Air и подразделение грузовых перевозок, охватывает 103 направления в 36 странах мира.

/TOURBUS.RU