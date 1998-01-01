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В России - дороже

Cервис Ostrovok.ru сравнил, во сколько обойдется нынешний летний отдых в России и за рубежом

Средняя стоимость проживания в гостиницах на российских курортах летом этого года оказалась значительно выше, чем в городах зарубежья – такой вывод содержится в исследовании сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru, подготовленном на основе анализа бронирований пользователей на период с 1 июня по 31 августа 2019 года.

Согласно данным Ostrovok.ru, в структуре бронирований на летние месяцы преобладают зарубежные направления: 64% против 36%. Доля внутренних направлений сократилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 7 процентных пунктов.

На внутрироссийских направлениях средняя длительность бронирований на период с июня по август 2019 года составляет 6,6 дней, что на 16% выше, чем годом ранее (5,7 дней в 2018 году).

В результате увеличения продолжительности отдыха произошел рост средней стоимости бронирований в российских гостиницах – она составила 18 500 рублей, что на 28% выше, чем годом ранее (в 2018 году – 14 500 рублей). Среди причин, повлиявших на рост стоимости бронирования, аналитики также называют изменение ставки НДС с 1 января 2019 года.

Средняя длительность бронирований по зарубежным направлениям осталась практически неизменной и составляет 7,5 дней (в 2018 году 7,6 дней).

При этом средняя стоимость бронирования на лето-2019 по зарубежным направлениям увеличилась на 9% и достигла 44 тыс. рублей (годом ранее 40 200 рублей). В качестве причины повышения стоимости зарубежных отелей аналитики выделяют курсовые колебания.

Аналитики Ostrovok.ru отмечают тенденцию краткосрочного планирования туристами летнего отдыха: более половины летних бронирований – 59% – приходятся на июнь, почти треть (27%) – на июль, еще 14% имеют дату заезда в августе.

В целом спрос российских туристов сконцентрирован на пляжных и экскурсионных направлениях – лидирующими странами по количеству забронированных отелей стали Франция, Испания, Италия, США, Германия и Турция.

В топ-20 самых востребованных городов вошли несколько направлений, не попавших в двадцатку годом ранее: это Аланья, где количество бронирований на период с июня по август увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом, Аликанте (+74%), Марсель (+77%), Нью-Йорк (+57%).

Самыми дорогими в топе направлений стали трехзвездочные гостиницы в Нью-Йорке (13 900 рублей за ночь), Париже и Барселоне (11 800 рублей за ночь). Самые недорогие отели категории три звезды были забронированы в Аланье (2 000 рублей), Вильнюсе (4 300 рублей), Праге (4 700 рублей).

Внутренние российские курортные направления пользуются большим спросом у туристов: в топ-10 наиболее востребованных городов вошли Севастополь, Судак, Алушта, Феодосия и Симферополь.

Среди самых востребованных внутренних направлений наиболее дорогими оказались гостиницы в Ялте – здесь среднесуточная стоимость отеля категории 3 звезды составляет 6 800 рублей, категории 4 звезды – 11 000 рублей.

Несколько дешевле оказались гостиницы в Алуште – ночь в отеле категории 3 звезды в этом городе обойдется в 6 000 рублей, а в четырехзвездочной гостинице – 8 700 рублей.

Самыми недорогими трехзвездочными гостиницами в топ-10 наиболее востребованных российских городов оказались отели в Симферополе (2 200 рублей) и Судаке (3 000 рублей).

Самые бюджетные гостиницы категории 4 звезды расположены в Симферополе (4 700 рублей), Феодосии (5 200 рублей), а также Москве (5 300 рублей).

/TOURBUS.RU