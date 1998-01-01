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05 июня
Первый «арктический поезд» отправится сегодня из Петербурга в Осло

Впервые более 90 туристов из семи стран совершат уникальное железнодорожное путешествие по северным регионам России и Норвегии


Сегодня в городе на Неве будет дан старт уникальному проекту: впервые более 90 туристов из семи стран мира в течение 11 дней совершат путешествие на поезде по нескольким северным регионам России, завершив поездку в столице Норвегии, - сообщает наш петербургский корреспондент. 

 

В качестве организаторов новинки выступают Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и немецкий туроператор Lernidee Еrlebnisreisen GmbН, а партнерами проекта стали авиакомпании «Люфтганза», «Аэрофлот» и SAS, «Федеральная пассажирская компания», РЖД, а также целый ряд отелей в Москве и Петербурге, несколько федеральных и региональных туроператоров, музеи.

 

Сотрудничество в рамках проекта по запуску арктического поезда началось в марте этого года, когда АНО АПИ и Lernidee Еrlebnisreisen GmbН заключили соответствующее соглашение. «Арктический поезд фактически стал первенцем этой договоренности, однако сотрудничество между нами продолжится и впереди реализация новых проектов», – сообщил заместитель генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Алихан Хашиев.

 

В свою очередь Нурнал Мук, исполнительный директор Lernidee, пояснил, что сотрудничество с ОАО «РЖД» и АО «ФПК» началось в 1995 году с организации турпоездов по Транссибу. «Взаимодействие налажено в конструктивном и партнерском русле - есть потенциал для увеличения турпотока в Россию и создания новых туристических проектов по привлечению иностранных туристов со всего мира», – считает он.

 

При этом поездки на поездах, организуемые Lernidee, бронируются через обширную сеть продаж, включающую около 4,5 тыс. туристических агентств и более 600 туроператоров в 47 странах мира. По словам Нурнала Мука, «большинство туристов являются постоянными клиентами компании, имеющими опыт железнодорожных путешествий по Транссибу, Шелковому пути, странам Южной Африки и многим европейским».

Причем интерес к путешествию на «арктическом» поезде оказался даже выше, чем ожидалось: сейчас обсуждаются детали аналогичных туров на два года вперед, так как желающих совершить такое путешествие предостаточно.  

 

Что касается самого поезда, уникальный состав из 10 вагонов (8 предназначены для размещения туристов, а еще два являются ресторанами) пройдет по маршруту Петербург-Петрозаводск-Кемь-Мурманск-Никель-Киркенес-Осло, и по дороге путешественники смогут посетить все знаковые достопримечательности пересекаемых ими регионов России и Норвегии (включая даже Кижи и Соловецкие острова).

При этом поездка предусматривает максимальный комфорт: каждое купе оборудовано санитарным блоком, а готовить пищу для путешественников станут специально обученные в Швейцарии российские повара.

 

Однако сотрудничество Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и немецкого туроператора Lernidee Еrlebnisreisen GmbН не ограничится организацией «арктического» поезда.

«Мы активно разрабатываем туристические проекты по другим арктическим регионам России на 2020-2021 гг. с привлечением инвестиций как в железнодорожные, так и судоходные туры», – пояснили участники. В частности, речь идет об организации туров на полюс холода, в якутский Оймякон.

/TOURBUS.RU


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