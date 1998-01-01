Новости Ростовская область стремится стать центром делового туризма На Юге России впервые прошел форум MICE Dау, посвященный развитию отечественного бизнес-туризма

Ростовская область стала первым регионом России, в котором прошел Всероссийский MICE Dаy - форум, посвященный развитию делового туризма в стране. Участниками нового проекта стали более двухсот профессионалов, из них около ста – корпоративные заказчики и эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Симферополя. Концепция мероприятия на региональных площадках - демонстрация профильным потенциальным заказчикам и агентствам потенциала российских регионов как направлений делового туризма. «Сейчас вырос интерес к российским регионам. Мы готовили этот цикл - пять городов. И рады, что не ошиблись с городом и периодом - маем, - отметила организатор проекта «День MICE в регионах России» Наталья Евневич. - Ростов встречает сезоном донской селедки, пионами и розами, черешней и клубникой, прекрасной погодой. Все гости, которые впервые прибыли в регион, уедут с большими впечатлениями. А самое главное – с желанием вернуться. И вернуться не просто лично – на отдых с семьей, – но привезти сюда деловые мероприятия, привезти бизнес». Основным мероприятием форума стало ток-шоу «Деловое утро в Ростове-на-Дону с РБК ТВ», которое провела ведущая телеканала РБК Юлия Прохорова на тему «Индустрия MICE в регионах России: вектор развития». Участники говорили о роли развития делового туризма для экономики региона и реализации национальных проектов, развитии региональных авиаперевозок как точек роста для MICE-активности региона, стратегии продвижения региона на MICE-карте России и городах ЧМ как месте притяжения крупных деловых мероприятий. Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко в рамках ток-шоу рассказал о турпотенциале региона. «Климат, готовая инфраструктура, близость от столицы, связанность авиа- и железнодорожными перевозками со всеми городами-миллионниками, крупнейшими агломерациями нашей страны – уникальные преимущества, которыми обладает наш регион, - отметил Максим Папушенко. – Сейчас необходимо повышать узнаваемость региона в разы и стремиться к тому, чтобы именно здесь проходила масса мероприятий. Сочетание делового туризма с досуговыми мероприятиями - сегодня уже этот тренд известен и в мире, и в стране». По исследованиям РБК, сегодня Ростовская область находится в первой десятке по деловому турпотоку. Большой рывок был сделан благодаря ЧМ-2018. Создано многое: стадион «Ростов-Арена», международный аэропорт Платов, новые гостиницы, а также объекты транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. «Все отметили, что после тех реноваций, изменений, которые произошли в преддверии чемпионата мира по футболу, у Ростова огромный потенциал. Причем не только у города, но и у всего региона очень большие перспективы как делового туризма, так и просто туризма. Основная мысль, которая звучала на форуме: можно хорошо поработать, а потом хорошо отдохнуть. Поэтому тема уикенда, выходных дней в Ростове, тема транспортной доступности - все это привлечет новых туристов», - считает генеральный директор холдинга «Випсервис», советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. Для участников форума состоялась презентация разработанного к ЧМ-2018 туристического бренда «Вольный Дон», которую представили Алексей Матвеенко, генеральный директор агентства «Город-парк», и Елена Ищенко, эксперт Правительства РФ. Это первый и уникальный опыт в России, объединивший 28 муниципальных образований области. Впервые регион представлен в виде единой визуальной идентификации, понятной любому путешественнику. В основе бренда – атмосфера вольности, щедрости, многоликости и хлебосольности Донского края. Это и есть главный посыл, который гости получают, приезжая на Дон. У Ростовской области все шансы стать одним из ведущих центров делового туризма – такова оценка турпотенциала региона экспертами форума, которые отметили такие преимущества, как транспортная доступность, развитая инфраструктура, уникальная атмосфера и культурные традиции Юга России и динамичная деловая среда. /TOURBUS.RU Видеорепортаж РБК о Всероссийском MICE Dаy в Ростовской области

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