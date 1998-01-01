Новости Туристический налог в Амстердаме дополнят «налогом на подушку» Туроператоры комментируют последствия продолжающейся борьбы властей Амстердама с «туристической перегруженностью» города

Туристы, ночующие в Амстердаме, уже платят один из самых высоких туристических налогов в Европе – 7% от стоимости комнаты в отеле или другом лицензированном объекте размещения. В скором будущем остановка в голландской столице станет еще дороже. Городской совет анонсировал ввод «налога на подушку»: три евро с человека за ночь, - сообщает АТОР. Новый сбор будет взиматься с каждого гостя вместе со стандартным 7%-ным туристическим сбором. Таким образом власти города рассчитывают ежегодно получать дополнительные 100 миллионов евро. Вырученные средства обещают направить на сохранение исторического городского ландшафта. В ближайшие годы Амстердам собирается инвестировать 289 миллионов евро в содержание многочисленных мостов, каналов, парков и улиц. Сроки внедрения «налога на подушку» пока не названы, но, по сообщениям местных СМИ, сбор вступит в силу уже с начала 2020 года, так как поступления от него уже закладываются в городском бюджете на следующий год. Инициатива городского совета уже вызвала критику голландской ассоциации гостиниц и ресторанов, по мнению которой, налог не решает главной проблемы – он не борется с платформами типа Airbnb, из-за которых в Амстердаме и наблюдают overtourism. Как отмечается в обращении ассоциации, городской совет борется исключительно с «добросовестными участниками туристического рынка», заставляя туристов искать все больше альтернатив в частном секторе и тем самым еще больше усиливая популярность этого сегмента. Амстердам страдает от большого наплыва посетителей. В прошлом году на каждого жителя города приходилось 25 туристов. К 2025 году столица Нидерландов, которая приняла в 2018 году 19 млн гостей, ожидает 30 млн туристов. Амстердам уже ввел несколько радикальных мер в отношении иностранных путешественников. Так, с апреля 2019 года введены ограничения на экскурсии в районе «красных фонарей». Со всех пассажиров круизных судов с января этого года собирают по 8 евро. Для туристов также введены штрафы за антисоциальное поведение (распитие алкоголя на улицах, шум, мусор). А с 2017 года город запретил открывать новые магазины и сервисы для туристов, например, прокат велосипедов, билетные кассы и даже кафе-мороженое. Как отметила в беседе с нами Светлана Жучкова, руководитель отдела стран Бенилюкса и Нидерландов компании «ВАНД», «спрос на Голландию последние два года держится у нас в топе первых европейских стран. Потоки возрастают, особенно сезонность проявляется в период работы парка Кекенхоф. Что касается «налога на подушку», то несколько странный налог. Полагаю, что сумма не самая высокая среди налогов, но сам факт не совсем приятен. Полагаю, что на турпотоке это не должно отразиться. Также полагаю, что этот налог не будет расписываться отдельно, а войдет, скорее всего, в городской налог отелей. Но это мои предположения». Анна Овчаренко, руководитель направления в PAC Group, добавила: «С одной стороны, в Амстердаме за последний год произошло несколько изменений, которые коснулись всех приезжающих в город (увеличение городского налога до 7%, ограничение въезда в центр города, запрет водить группы в квартал «красных фонарей» после 19:00 и др., которые уже повлияли на поток туристов в Голландию. Мы думаем, что «налог на подушку» станет просто звеном в этой цепи нововведений и сильно не отразится на темпах бронирования». /TOURBUS.RU

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