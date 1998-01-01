Новости Спрос на «постсоветский» отдых этим летом растет Эксперты обсуждают причины роста интереса к отдыху в закавказских республиках в наступившем летнем сезоне

Стартовавший летний сезон показывает: в этом году операторы вполне могут надеяться на увеличение объемов продаж в пределах 10-15% к показателям прошлого сезона, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе. Причем прибавку могут дать не только традиционно пользующиеся спросом Турция, Греция, Кипр или Тунис, но и сразу несколько направлений «постсоветского» отдыха. Если вести речь о выезде, каких-либо сюрпризов не ожидается: по данным поисковой системы Tourvisor, среди зарубежных направлений отдыха с вылетом из Петербурга в июне безусловным лидером является Турция, на которую сейчас приходится около 37% всех реализованных турпакетов. Кроме нее, в первую пятерку спроса, наряду с Россией, входят Греция (11%), Испания (8%) и Тунис (75%). И хотя Грузии, Азербайджану или Армении по количеству реализованных туров до них еще далеко, динамика их востребованности куда более существенная. Например, глава петербургского подразделения НТК «Интурист» Александр Мусихин на недавней встрече с журналистами отметил, что «итоги раннего бронирования показали, что объем продаж в целом увеличился не менее чем на 10%, а самыми востребованными зарубежными направлениями отдыха у петербуржцев стали Турция, Италия, Греция, Тунис и Кипр». Турция, к примеру, по итогам 2018-го в Петербурге стала безусловным лидером: по статистике Пулково, только прямой пассажиропоток между Петербургом и турецкими городами составил 921 тыс. человек. Однако в прошлом и этом сезонах быстро прогрессируют Абхазия, Грузия и другие направления «ближнего» отдыха. «В этом сезоне наблюдается повышенный спрос на отдых в странах бывшего СССР, а Грузия вообще становится одним из его хитов», - подтверждает Александр Мусихин. С чем это связано? Как считает Вероника Самоха, директор по развитию Good Time Travel, во многом это объясняется ностальгией. «Значительная часть туристов едет в эти страны вслед за воспоминаниями, - говорит она. – Однако это не означает, что в Грузию, например, не едут молодые люди: они с удовольствием отправляются на море в Батуми или в какие-то специализированные туры (праздник «Ртвели» и т. д.). А в Азербайджан - на фестиваль «Жара». По ее оценке, значительно возросшая в последнее время популярность постсоветских стран объясняется и еще рядом причин. В их числе – отсутствие необходимости получать визу, относительная близость, близкий менталитет и отсутствие языковых проблем (в Армении, в частности, русский язык носит статус государственного). А еще – это широкий выбор видов отдыха по относительно невысоким ценам. «Да, отдых в Грузии или Армении вполне может соотноситься с аналогичным в России по стоимости», - отмечает Вероника Самоха. Это подтверждают и данные с такого сервиса, как Tourvisor. Во-первых, Грузия в рейтинге объемов продаж на июнь 2019-го занимает 11-е место сразу вслед за Италией и обходит такие направления, как ОАЭ или Чехия. Абхазия и вовсе входит в десятку (она находится на седьмом месте вслед за Кипром). Во-вторых, в цене тура среди первых 15-ти направлений с Россией соревноваться могут лишь Абхазия и Грузия: по всем трем величина среднего чека не превышает 48 тыс. рублей, тогда как даже по Болгарии она начинается от 73 тыс. В третьих, добраться в большую часть стран постсоветского пространства не составляет проблем, а стоимость перелета приемлема. «Есть все основания полагать, что этот сезон для таких направлений будет особенно удачным», - считают эксперты. /TOURBUS.RU

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