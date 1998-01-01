Новости Пушкинские музеи ждут помощи В столице прошла пресс-конференция, посвященная туристическим проектам, приуроченным к 220-летию со дня рождения великого поэта, и проблемам, связанным с рядом посвященных ему музеев

В МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвящённая событиям, связанным с празднование 220-летия со дня рождения Александра Пушкина, - сообщает наш специальный корреспондент. «Мы говорим не только о нынешней дате, которая, в частности, совпала с присвоением имени Пушкина аэропорту Шереметьево. Можно, скорее, говорить о некоем марафоне в пять лет, который отделяет сегодняшний юбилей от 225-летия поэта, который будет отмечаться в 2024 году, - рассказал директор Музея А. С. Пушкина Евгений Богатырёв. - В России и в ближнем зарубежье насчитывается сегодня более двух десятков «пушкинских» музеев, и некоторые из них нуждаются в срочной поддержке». Речь идёт в первую очередь о музее Пушкина в Гурзуфе — он размещается в доме, построенном в конце XVIII века знаменитым Дюком де Ришелье, губернатором Новороссии. Пушкин прожил в нём 17 дней летом 1820 года, путешествуя с семейством Раевских. Первый музей в этом доме был учреждён в 1920 году, но так и не открылся. Второй — в его экспозиции было более 1200 экспонатов - был открыт в 1938 году, но просуществовал только до войны, когда при эвакуации экспозиция бесследно исчезла. После войны дом Ришелье был недоступным для обычных посетителей корпусом военного санатория. 4 июня 1989 году был открыт мемориальный музей (более 4, 5 тыс. экспонатов), но после приватизации санатория он оказался на частной территории и доступ посетителей к нему был ограничен, что сильно сказывалось на посещаемости. Однако многие проблемы музея, существовавшие ранее, живы и сегодня. Главная - сохранение самого здания, требующего срочного капитального ремонта и реставрации: протекает крыша над внутренними помещениями, а над открытой верандой еще и проваливается; внешний фасад здания также местами обваливается, а стены поражены плесенью. Не в лучшем виде и внутренние помещения, вследствие чего музей не может принимать временные выставки из других регионов России, не имея возможности гарантировать сохранности экспонатов. Кроме того, необходимо обновления постоянное экспозиции – та, что была создана в 1989 году, морально устарела. Объёмом средств, необходимых для решения всех этих задач, музей, имеющий не федеральное, а республиканское подчинение, не располагает. А между тем, в будущем году исполнится 200 лет поездки Пушкина в Крым. В этом году основная юбилейная программа связана с главным зданием музея Пушкина – усадьбой Хрущёвых-Селезнёвых на Пречистенке. «Уже давно мы стараемся ввести в туристический оборот новые пространства нашего музея – уже несколько лет в качестве летнего выставочного зала работает двухэтажное здание палат XVII века – 6 июня в нём откроется выставка «Куклы и игрушки. История и современность». Кроме того, уникальным является наш сад (в котором в пушкинский день при свечах будет читаться «Евгений Онегин») с единственным в центре Москвы большим газоном с ландышами, столетними кустами жасмина и 200-летней крушиной», - рассказал г-н Богатырёв. Интересно, что главной «изюминской» нынешнего праздника будет составление «александровских» букетов. Такие букеты в память о пребывании Александра I в Берлине в 1805 году дамы составляли из цветов, составляющих по первым буквам своих цветов имя императора: Anemone (анемон), Lilie (лилия), Eicheln (жёлуди), Xeranthenum (амарант), аccazie (акация), Nelke (гвоздика) Dreifaltigkeitsblume (анютины глазки), Epheu (плющ), Rose (роза). Отметим также, что в прошлом году музей А. С. Пушкина с филиалами (музей-квартира на Арбате, дом В. Л. Пушкина, квартира-музей Андрея Белого, дом-музей И. С. Тургенева на Остоженке) посетило более 318 тыс. человек (+18 тыс. к уровню 2017 года). /TOURBUS.RU

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