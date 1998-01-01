Мьянма будет выдавать российским туристам визы по прибытию

Наши эксперты обсуждают, вызовет ли смягчение визового режима рост интереса к экзотической юго-восточной стране

Российские туристы с октября смогут получать визы в Мьянму по прибытии в международных аэропортах Янгон, Мандалай и Най-Пи-Тау, сообщает портал Elevenmyanmar со ссылкой на заявление министерства отелей и туризма страны.

«Министерство расширило список стран, чьи граждане имеют право на получение визы по прибытию. К нему добавлены шесть стран – Россия, Италия, Испания, Австрия, Швейцария и Германия. Цель этой меры, которая вводится пока на один год в пробном порядке, – стимулировать рост зарубежного турпотока», — пишет издание.

Как уточняется, впервые визы по прибытию (visa-on-arrival) Мьянма начала выдавать 1 октября 2018 года гражданам Японии, Южной Кореи и Китая. Виза выдается на 30 дней без права продления, целью поездки может быть только туризм. Ее стоимость — $50.

В апреле 2018 года Мьянма ввела для граждан более ста стран, в том числе, России, электронные визы стоимостью $56. Запрос на визу нужно подавать до поездки.

Напомним, что Мьянма (бывшая Бирма) – государство в Юго-Восточной Азии, граничащее с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом. Население составляет более 60 млн человек, большинство из них – буддисты. Страна привлекает туристов многочисленными буддийскими храмами и интересной природой.

В 2018 году в Мьянме побывало более 3,5 млн иностранных туристов. В первом квартале 2019 года турпоток составил 1,5 млн прибытий, что на 23% больше, чем за тот же период годом ранее. Чаще всего страну посещают туристы из Китая, Таиланда, Южной Кореи, Японии, США и Франции.

Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга China Travel, отметил в интервью нашему порталу: «Мьянма – двольно популярное направление, туда едут как индивидуальные туристы на продолжительный отдых, так туристы из Таиланда на пару дней.

Говорить о том, насколько виза по прилету поможет увеличить турпоток из России сложно, поскольку и так с получением визы никогда проблем не возникало. Стоит отметить, что стоимость тура в Мьянму может доходить до 6 тыс. долларов, так что 50 долларов за визу погоды не сделают.

У нас в компании туры в Мьянму делаются под запросы клиентов и носят характер "супер-VIP».

В свою очередь Юлия Фрундина, начальник отдела Юго-Восточной Азии компании Quinta Tour в беседе с нами отметила: «Сейчас электронная в Мьянму также оформляется по прилету, но предшествующая этому работа делается заранее.

Сезон в стране, благоприятный, для путешествий - это октябрь-март. Путешествие в эту страну выбирают люди, увлеченные желанием увидеть что-то новое, неизвестное.

Новшество по выдаче виз без предварительного оформления - это удобно, но туристический поток из России оно врядли увеличит».

/TOURBUS.RU