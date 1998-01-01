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03 июня
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Шереметьево задерживает выдачу багажа/ TEZ Tour сообщил об отмене чартерной программы в турецкий Измир/ Роспотребнадзор предупредил туристов о новой вспышке лихорадки денге в Таиланде
Шереметьево задерживает выдачу багажа
Задержка выдачи багажа пассажирам ряда рейсов была зафиксирована в минувшие выходные в международном аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба аэропорта. "Это связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон", — отмечается в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что система обработки и транспортировки багажа работает в штатном режиме.
Между тем еще в пятницу сообщалось, что пассажиры ряда прибывших в Шереметьево рейсов не могут несколько часов получить багаж. Сбой в системе выдачи багажа пассажирам аэропорта произошел в пятницу вечером, сообщил "Интерфаксу" один из пассажиров. "Мы прибыли в терминал Е рейсом из Азербайджана в 19 часов и почти три часа не можем получить багаж", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в зале выдачи багажа скопились пассажиры минимум пяти рейсов.
На видеозаписи, имеющейся в распоряжении "Интерфакса", видно, что в зале скопилось большое количество людей, а на информационном табло указан перечень рейсов, выдача багажа с которых задерживается.
TEZ Tour сообщил об отмене чартерной программы в турецкий Измир
Туристы туроператора TEZ Tour, купившие путевки с перевозкой из Москвы в Измир, будут прилетать в Турцию через аэропорт Милас-Бодрум, сообщили в компании.
По информации TEZ Tour, чартерные рейсы авиакомпании «Якутия» по маршруту Москва – Измир – Москва R3 9847/9848 сняты cо 2 июня и до конца программы. Все туристы, которые приобрели турпакеты с вылетами этими рейсами со 2 июня и далее, будут пересажены на рейсы «Якутии», но с авиаперелетом через Бодрум.
Как сообщает АТОР, стоимость и продолжительность туров будет сохранена, но даты вылета и возвращения туристов, которые уже приобрели туры с перелетом через Измир, будут сдвинуты. Дело в том, что полетная программа по маршруту Москва – Бодрум – Москва выполняется на сутки раньше – по средам и субботам, а рейсы по маршруту Москва – Измир – Москва были запланированы по четвергам и воскресеньям. Таким образом, туристы, уже вылетевшие на отдых, отправятся обратно в Москву на день раньше – уже через Бодрум.
«Всем туристам будет полностью компенсирована стоимость неиспользованных суток проживания», – сообщили в TEZ Tour.
Как напоминает АТОР, полетные программы в Измир в летнем сезоне выполняют также авиакомпании Nordwind и «Уральские авиалинии». Эти рейсы обслуживают клиентов туроператоров Coral Travel и PEGAS Touristik. По имеющейся информации, эти программы выполняются по плану.
Роспотребнадзор предупредил туристов о новой вспышке лихорадки денге в Таиланде
Роспотребнадзор предупредил туристов о сезонной вспышке лихорадки денге в Таиланде, где с начала 2019 года от заболевания умерли 90 человек, а общее число случаев заражения превысило 30 тысяч.
"В настоящее время регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге в Таиланде. С начала 2019 года в центральных и южных районах Таиланда зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболеваний среди людей, в том числе за последние 2 недели — 21 тысяча, из них 90 случаев закончились летальным исходом", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как сообщает пресс-служба, рост заболеваемости связан с началом сезона муссонов и сильной жары. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары.
Роспотребнадзор в целях защиты от укусов насекомых рекомендует носить одежду, максимально закрывающую части тела, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, в помещениях обязательно вешать противомоскитные сетки на окна и двери.
В ведомстве отмечают, что в случае ухудшения состояния здоровья по возвращении из Таиланда следует обратиться к врачу, сообщив ему о месте путешествия.
/TOURBUS.RU
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