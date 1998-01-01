Новости "ВодоходЪ" представил "новую культуру круизного отдыха" Компания «ВодоходЪ» презентовала обновленный теплоход «Санкт-Петербург» класса «премиум плюс»

30 мая компания «ВодоходЪ» в формате тест-драйва презентовала обновленный теплоход «Санкт-Петербург» класса «премиум плюс». Не отходя от причала, гости вечера смогли окунуться в атмосферу речного путешествия и на себе испытать качественно новый уровень отдыха и премиальный формат наполнения круиза: оценить абсолютно новый дизайн кают и интерьеров, попробовать изысканные блюда и закуски от бренд-шефа Владислава Корпусова, узнать о специальной экскурсионной программе и эксклюзивном формате развлечений на борту. Во время экскурсии с гидами гости познакомились с капитаном в рубке, побывали на камбузе и прошли маршрутом по каютам и ресторанам теплохода.

Торжественное мероприятие «Водохода» посетили партнеры компании, агенты, корпоративные клиенты, представители СМИ, официальные лица отрасли, звезды спорта (Алексей Ягудин с семьёй, Костя Цзю, Светлана Мастеркова) и шоу-бизнеса, ТВ и кино (Светлана Зейналова, Анастасия Макеева, Алла Довлатова, Эвелина Блёданс, Катя Лель, Митя Фомин). В 2018 году компания «ВодоходЪ» начала программу переоборудования флота, чтобы предвосхищать ожидания клиентов. В прошлом году было реновировано три судна, к сезону 2019 года подготовили еще два теплохода, к 2020 году на воду будет спущен новый лайнер российской постройки по проекту PV300 «Мустай Карим». «Мы системно развиваем бизнес и делаем существенные шаги в этом направлении. Один из них – строительство 5-звёздного теплохода «Мустай Карим» в Нижнем Новгороде, параллельно мы пошли по пути обновления интерьеров. Наша задача – делать по два-три теплохода в год. Мы становимся более опытными с точки зрения понимания рынка и того, какой продукт нужен клиенту. Соответственно, будем стараться следовать желаниям наших гостей», - сказал в своей приветственной речи председатель совета директоров ООО «ВодоходЪ» Виктор Олерский. «Санкт-Петербург» - немецкое судно проекта 301, полностью переоборудован компанией «ВодоходЪ» в 2019 году. В процессе модернизации была увеличена площадь кают и санузлов, заменены все внутренние системы коммуникаций и кондиционирования, расширен конференц-зал, перестроены рестораны и бары, все реализовано в современном дизайне, разработанном бюро Drobotova design. Мебель, сантехника, фурнитура и даже посуда – все подобрано в едином стиле с особым вниманием к деталям. Большие изменения коснулись не только внешнего вида теплохода. «Санкт-Петербург» - это в принципе новый продукт, другая концепция премиальных речных круизов. Изменен подход к питанию и развлечениям на борту. Свободная рассадка в ресторане, ужин по системе à la carte с блюдами итальянской, русской и татарской кухни. Новая арт-команда ненавязчиво создаст гармоничный фон, идеально вписанный в ритм круиза. Теплоход «Санкт-Петербург» вмещает 210 гостей. У туристов есть возможность выбрать каюту в одноместном, двухместном и трехместном размещении разных классов комфорта. Специальная экскурсионная программа в городах по маршруту, возможность выбирать индивидуальные дополнительные экскурсии, прокатиться на велосипеде, арендованном на теплоходе, или прогуляться по набережной скандинавской ходьбой – все это доступно для туристов нового теплохода. Рейсы сформированы таким образом, чтобы каждый мог подобрать для себя подходящий по длительности и наполнению маршрут: трехдневные короткие круизы до Твери или Ярославля и длинные 19-дневные до Астрахани. Компания «ВодоходЪ» меняет представление о круизном отдыхе в России. Подробная информация о теплоходе и круизах на сайтах msspb.vodohod.com и vodohod.com.

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