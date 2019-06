Новости Анталья у VIP-туристов оказалась дороже Мальдив и Сейшел Туроператор TEZ Tour предоставил нам результаты исследования наиболее дорогих туров, забронированных на наступивший высокий сезон

Международный туроператор TEZ Tour представил рейтинг самых дорогих туров, проанализировав бронирования клиентов на летний сезон-2019. При составлении рейтинга учитывалась стоимость турпакетов, реализованных на даты с 15 мая по 30 сентября. Лидирует среди направлений, куда был приобретен самый дорогой тур на предстоящее лето, турецкий курорт Анталья. Путешествие в Турцию обошлось российским туристам в 6 млн 450 тыс. рублей. Турпакет включает в себя авиаперелет бизнес-классом, VIP-трансфер из аэропорта до отеля и обратно, проживание в двух номерах категории suite отеля уровня 5* Deluxe и питание по системе ultra all inclusive. По этому предложению в путешествие отправится компания россиян из 9 человек, включая одного ребенка. Далее в рейтинге следуют Сейшельские острова, куда предстоящим летом собирается отправиться компания из 4 взрослых и 3детей. Стоимость путешествия на островной курорт в Индийском океане составила 5 млн 620 тыс. рублей. Тур запланирован на 10 ночей и включает в себя авиаперелет, проживание в отеле 5*, завтраки, индивидуальный трансфер класса люкс, а также услуги CIP Service, включая VIP-встречу и VIP-проводы в аэропорту. Следующую позицию в рейтинге туроператора занимает Греция. Самый дорогой тур в эту страну приобрела семья россиян из 2 взрослых и 1 ребенка за 4 млн 370 тыс. рублей. Предложение включает в себя авиаперелет бизнес-классом, проживание на 14 ночей в отеле 5* и питание по системе полупансион. На четвертой строчке рейтинга – снова Турция, но на этот раз курорт на побережье Эгейского моря — Бодрум. Тур по данному направлению был куплен за 4 млн 120 рублей. За эту стоимость семья из 2 взрослых и 2 детей забронировала проживание на 19 ночей в отеле категории 5* и питание по системе ultra all inclusive. Пятую строчку в перечне стран, куда были куплены самые дорогие туры предстоящего лета, — Мальдивские острова. Турпакет, включающий авиаперелет бизнес-классом и проживание в отеле уровня Deluxe, обошелся российским туристам в 2 млн 750 тыс. рублей за двоих человек. На шестом месте в рейтинге туроператора — Кипр. По данному направлению семья из 2 взрослых и 2 детей приобрела тур за 2 млн 100 рублей. В стоимость путешествия входит авиаперелет бизнес-классом, проживание на 28 ночей и питание по системе полупансион. На седьмой позиции оказались Объединенные Арабские Эмираты, куда двое россиян отправятся за 1 млн 830 рублей. Данный тур включает в себя только проживание на 8 ночей в отеле категории 5* и питание по системе полупансион. Восьмую строчку рейтинга занимает Доминиканская Республика. На отдых в эту страну отправится предстоящим летом семья россиян из 2 взрослых и 1 ребенка за 1 млн 750 тыс. рублей. Турпакет включает в себя авиаперелет бизнес-классом, проживание в отеле 5* на 14 ночей, питание по системе all inclusive и индивидуальный трансфер. Девятую позицию в списке направлений занимает испанский остров Тенерифе, куда на предстоящее лето приобрела тур семья россиян из 2 взрослых и одного ребенка на 14 ночей за 1 млн 680 тыс. рублей. Тур включает в себя авиаперелет, проживание в отеле 5* и питание по системе полупансион. Замыкает рейтинг Италия. На курорт о. Сардиния отправится в путешествие семья из двоих взрослых и троих детей. Стоимость тура по данному направлению на летний сезон-2019 составила 1 млн 490 тыс. рублей. /TOURBUS.RU Рейтинг самых дорогих туров летнего сезона-2019 по версии туроператора TEZ Tour (в руб.) 1 Турция/ Анталия 6 450 000 2 Сейшелы 5 620 000 3 Греция 4 370 000 4 Турция / Бодрум 4 120 000 5 Мальдивы 2 750 000 6 Кипр 2 100 000 7 ОАЭ 1 830 000 8 Доминикана 1 750 000 9 Испания 1 680 000 10 Италия 1 490 000

