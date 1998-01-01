Лето-2019: Спрос будет больше, «горящих» туров – меньше

Прогнозируя развитие событий по ходу летнего сезона 2019 года, петербургские эксперты уверены: его результаты вполне могут быть лучше прошлогодних, поскольку целый ряд факторов способствует увеличению объемов и росту прибыли, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Это подтверждают и социологи: произведенный накануне лета опрос ВЦИОМ показал, что доля тех россиян, которые нынче планируют совершить заграничные поездки, выросла с 4% до 10% опрошенных.

А глава СЗРО РСТ Екатерина Шадская отмечает, что в этом сезоне в аэропорту Пулково примерно на 50 маршрутах либо увеличена частота полетов, либо это совсем новые направления. Стабильность ситуации с курсом валют, отсутствие каких-либо резких «движений» в сферах политики и экономики, а также сбалансированность перевозки позволяют говорить о достаточно позитивном настрое на сезон.

«Объективно оценивая ситуацию, можно говорить о том, что в этом сезоне многие операторы очень взвешенно подошли к формированию полетных программ, - считает руководитель петербургского представительства НТК «Интурист» Александр Мусихин. - Благодаря этому, скорее всего, «горящих» туров летом 2019 года не будет».

В качестве еще одного фактора стабильности на выезде представители рынка видят и использование в составе турпакетов перевозки на регулярных рейсах.

Так, Мария Ушакова, генеральный директор туроператора «Арт-Тревел», полагает, что два новых для Петербурга направления, Сардиния и Измир, интересны ряду клиентов и потому, что предлагаются с перелетом на регулярных рейсах (S7 и SunExpress соответственно).

«Оба направления и клиенты, и агенты рассматривают с учетом наличия таких плюсов, как новизна и регулярная перевозка, - отмечает Мария Ушакова. – С одной стороны, туристам гарантированы своевременность и высокое качество транспортных услуг, а с другой – масса новых впечатлений, связанных с посещением регионов, в которых они ранее не бывали».

Однако и уже хорошо им известные этим летом пользуются спросом. Так, генеральный директор группы компаний «Петротур» Игорь Мазулов отмечает, что на экскурсионных маршрутах в Европу рост спроса достигает 35%. «Интерес к экскурсионным поездкам по самым разным направлениям и с разным содержанием очевиден, - говорит он. – Если не произойдет каких-то критических перемен на рынке (например, скачков курса валюты), сезон на выезде вполне может быть успешным».

Впрочем, спрос есть и на таких направлениях, как летняя Швейцария. Генеральный директор Swiss Travel Club Роман Перевертун отмечает, что «после некоторого спада сейчас интерес к ней год от года растет». «Причем он касается как уже ставших традиционными для страны видов отдыха (горнолыжного, озерного, поездок с образовательными и медицинскими целями), так и некоторых новых для российского рынка, - говорит он. – В частности, речь идет о пешем и велосипедном видах туризма, которые мы при участии швейцарской стороны активно продвигаем на нашем рынке».

По его словам, в качестве летних туров спросом пользуется и отдых на горных курортах, где даже в жару сохраняются вполне комфортные условия.

В целом операторы Петербурга смотрят на сезон позитивно: по общим оценкам, рост объемов по его итогам может составить как минимум 10-15%. «Однако многое зависит от целого ряда факторов и тенденций, о вероятности появления которых мы узнаем совсем скоро — на этой неделе в городе на Неве состоится Петербургский международный экономический форум, на котором будут обсуждаться и глобальные тренды развития туризма», - говорят эксперты.

/TOURBUS.RU