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Лидеры индустрии встреч и конгрессно-выставочной отрасли примут участие в Дне MICE на Урале

28 июня в Екатеринбурге состоится День MICE на Урале – второе мероприятие проекта «Всероссийский День MICE в регионах России»

27-29 июня в Екатеринбурге «высадится десант» из более чем ста представителей корпораций и агентств делового туризма, опытных экспертов в области организации мероприятий, представителей деловых СМИ, а также лидеров конгрессно-выставочной отрасли.

Деловая программа будет очень насыщена деловыми сессиями и культурно-познавательными событиями. В рамках Дня MICE состоится Общее собрание членов РСВЯ, воркшоп BE IN RUSSIA@НА УРАЛЕ!», заседание экспертной группы ТПП РФ, пройдут образовательные сессии АБТ-АСТЕ, а накануне состоится общее собрание участников ассоциации «Национальное конгресс-бюро».

Главная тема деловой программы: точки роста индустрии MICE в регионах России. Как привлечь организаторов выставок и конгрессов на свою территорию?

Стратегия: демонстрация уникальных возможностей региона для международных экспертов рынка, корпоративных заказчиков и агентств, деловых и профильных СМИ.

Екатеринбург — столица Урала и мощный промышленный и инновационный кластер.

История этого края ведется со времен золотодобычи и уральских самоцветов. Что касается актуальной ситуации — тут базируется один из национальных лидеров России - «СКБ-контур». В регионе много современных площадок для проведения масштабных мероприятий.

Проведение Всероссийского Дня MICE запланировано в ультрасовременном конгресс-холле Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», который в июле этого года примет крупнейшие международные мероприятия - Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) и Международную промышленную выставку ИННОПРОМ.

Открытие нового экспохолла позволит Уралу стать третьим регионом после Москвы и Санкт-Петербурга по наличию профессиональных конгрессно-выставочных центров международного уровня.

Также Екатеринбург обладает хорошей логистической достижимостью, опытом приёма гостей на ЧМ-2018, оригинальной гастрономией на основе локальных продуктов и ярким туристическим брендом, а также готовностью региональных властей к развитию делового туризма в своем регионе.

Участников и гостей Дня MICE на Урале ждет интересная деловая и культурная программа, в том числе посещение Центрального стадиона Екатеринбурга, Академии единоборств РМК, Ельцин-центра, Ural Music Night, а также разнообразная экскурсионная программа знакомства с бажовскими местами, культурно-познавательный тур по местам пребывания семьи Николая II, поездка в Невьянск и пр.

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