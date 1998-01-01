Новости Город на Неве вступает в новый высокий сезон Турбизнес Северной столицы по-прежнему не может преодолеть проблему сезонности турпотока

«К новому туристическому сезону мы подготовили для гостей города целый ряд интересных новинок, которые помогут им по-своему открыть Северную столицу, - сообщила нашему порталу заместитель руководителя Городского туристско-информационного бюро (ГТИБ) Светлана Юрьева, демонстрируя более десятка разных буклетов. – Это своего рода «подсказки», благодаря которым любой желающий может сформировать программу пребывания в Петербурге по своему усмотрению». По ее словам, выпускаемые ГТИБ буклеты пользуются повышенной популярностью, поскольку ориентированы в первую очередь на самостоятельных туристов – а их в Петербурге становится все больше. И выбор у них велик, поскольку буклеты предназначены для самых разных категорий путешественников. В частности, большой интерес туристов неизменно вызывают брошюры «Санкт-Петербург за три дня» и аналогичная «за пять дней»: в них гости находят пошаговый путеводитель, который позволяет им последовательно узнавать город со всех сторон его жизни. Кроме того, ГТИБ выпустил нынче и массу кардинально обновленных (или вовсе издаваемых впервые) специализированных буклетов, предназначенных для отдельных категорий гостей города. В их числе «Прогулки по Петербургу с кошкой Вафлей» и «Петербург для детей», ориентированные на людей семейных, «романтическая» и «свадебная» брошюры для пар, а также путеводители по литературному, промышленному или религиозному наследию города. «Одна из наших основных задач при этом – помочь гостю с помощью этих буклетов без участия экскурсоводов сформировать именно тот маршрут по Петербургу, который ему наиболее интересен, - отметила Светлана Юрьева. – Бумажную версию брошюры можно получить в наших офисах, а часть из них в электронном виде доступна на официальном туристическом портале города». При этом популярность спектра услуг Городского туристско-информационного бюро год от года растет: в 2018 году, к примеру, его специалисты предоставили информацию более чем 209 тыс. индивидуальных посетителей, а регулярно обновляемая информационная база ГТИБ содержит сведения для туристов, интересующихся экскурсиями и возможностями отдыха гостей и жителей города. Соглашаясь с тем, что город активно продвигает себя через систему Visit Petersburg, глава СЗРО РСТ Екатерина Шадская подчеркнула – он по-прежнему не может преодолеть проблему сезонности турпотока. «Пока предпринимаемые усилия не дают того результата, на который мы рассчитываем, - сказал она. – Вопрос перераспределения турпотоков касается не только сезонов, но и достопримечательностей, и музеев: нам крайне важно перенаправить гостей города на «низкий» сезон и в те объекты, которые пока обойдены их вниманием». А заместитель директора по организации деятельности филиальной сети Государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергей Орлов на состоявшейся недавно встрече подтвердил, что «порой в неизвестные гостям музеи их не затащишь». «У нас, к примеру, кроме всем знакомой Петропавловской крепости, имеется еще семь филиалов. Но если оказаться в крепости желающих хоть пруд пруди, в другие музеи гостей, особенно китайских, не дозовешься», - заметил он. Отчасти решению проблемы сезонности может способствовать и появление единого туристического метабренда Петербурга. «Ждем этого события с нетерпением», - констатировала Екатерина Шадская. Однако попытки города на Неве обзавестись таковым пока к успеху не привели. Стоит напомнить, что логотипы, которые в свое время город за 1 рубль получил от студии Артемия Лебедева, по решению суда использоваться не могут (хотя на части брошюр они все так же присутствуют), а других, как и единого метабренда, пока нет. /TOURBUS.RU



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