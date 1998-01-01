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Аэропорты России официально получили новые имена/ Работа аэропорта Аликанте парализована/ Внуково начало обслуживать рейсы Bulgaria Air

Аэропорты России официально получили новые имена

Согласно указупрезидента, размещенному сегодня на официальном портале правовой информации, международному аэропорту Шереметьево присвоено имя Александра Пушкина, Домодедово — Михаила Ломоносова, Внуково — Андрея Туполева.

Международному аэропорту Воронежа (Чертовицкое) присвоено имя Петра Первого, Калининграда (Храброво) — императрицы Елизаветы Петровны, Краснодара (Пашковский) — Екатерины Второй, Мурманска — Николая Второго.

Кроме того, аэропорту Анадыря (Угольный) присвоено имя Ю.С.Рытхеу, Анапы (Витязево) — В.К.Коккинаки, Архангельска (Талаги) — Ф.А.Абрамова, Астрахани (Нариманово) — Б.М.Кустодиева, Белгорода — В.Г.Шухова, Благовещенска (Игнатьево) — Н.Н.Муравьева-Апостола, Владивостока (Кневичи) — В.К.Арсеньева, Екатеринбурга (Кольцово) — А.Н.Демидова.

Согласно указу, аэропорт Казани будет носить имя Г.М.Тукая, Калуги (Грабцево) — К.Э.Циолковского, Красноярска — Д.А.Хворостовского, Магадана — В.С.Высоцкого, Минеральных Вод — Лермонтова, Нижневартовска — В.И.Муравленко, Нижнекамска (Бегишево) — Н.В.Лемаева, Нижнего Новгорода (Стригино) — В.П.Чкалова, Новосибирска (Толмачево) — А.И.Покрышкина, Нового Уренгоя — И.М.Губкина, Норильска — Н.Н.Урванцева, Омска (Центральный) — Д.М.Карбышева.

Аэропорту Пензы присвоено имя В.Г.Белинского, Петропавловска-Камчатского (Елизово) — Витуса Беринга, Пскова (Кресты) — княгини Ольги, Самары (Курумоч) — С.П.Королева, Симферополя — И.К.Айвазовского, Сочи (Адлер) — В.И.Севастьянова, Ставрополя (Шпаковское) — А.Ф.Суворова, Сургута — Ф.К.Салманова, Сыктывкара — П.А.Истомина, Томска (Богашево) — Н.И.Камова.

Имя Д.И.Менделеева будет носить международный аэропорт Тюмени (Рощино), Мустая Керима — Уфы, Г.И.Невельского — Хабаровска (Новый), А.Г.Николаева — Чебоксар, И.В.Курчатова — Челябинска (Баландино), А.П.Чехова — Южно-Сахалинска (Хомутово), Платона Ойунского — Якутска.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Работа аэропорта Аликанте парализована

Работа аэропорта испанского города Аликанте сегодня парализована, многие рейсы задержаны или отменены после того, как частный самолет при посадке съехал с полосы, сообщает издание La Vanguardia.

«Частный самолёт, прилетевший из Амстердама, приземлился в аэропорту Аликанте (ALC) и съехал с взлетно-посадочной полосы из-за технических неполадок. На борту находились два пилота, они не пострадали. Позже самолет пришлось эвакуировать с места с помощью грузоподъемного крана. Из-за инцидента работа аэропорта была парализована – 9 рейсов были отменены, еще 28 перенаправили в аэропорты Валенсии, Ибицы, Барселоны и региона Мурсия», — пишет газета.

Как отмечает издание, вылет 33 рейсов из аэропорта Аликанте задержали, среди них в Милан, Дублин, Дюссельдорф, Москву, Стокгольм, Осло и Цюрих.

Внуково начало обслуживать рейсы Bulgaria Air

Аэропорт Внуково начал обслуживать рейсы Bulgaria Air, сообщила пресс-служба аэропорта. Сегодня авиакомпания начала чартерные полеты во Внуково из Бургаса, с 3 июня открываются рейсы из Варны. Как отмечается, для выполнения этих рейсов используются среднемагистральные Boeing 737-300 и Airbus 320.

Московские рейсы Bulgaria Air также выполняются в аэропорт Шереметьево — из Софии и Бургаса.

/TOURBUS.RU



