Россия предлагает ввести безвизовый режим с Японией

Россия предложила Японии отказаться от виз для поездок с деловыми и туристическими целями. При этом первым шагом к отмене виз мог бы стать режим свободного передвижения между Сахалином и префектурой Хоккайдо, считает министр иностранных дел Сергей Лавров, которого сегодня цитирует «Интерфакс».

«Мы сегодня напомнили давнее российское предложение перейти к полному безвизовому режиму между Российской Федерацией и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями, будем рассчитывать, что диалог продолжится", — сказал г-н Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

Министр подчеркнул, что в качестве первого шага Россия предлагает ввести режим свободного передвижения между всеми жителями Сахалинской области и префектуры Хоккайдо.

"Эта идея обсуждается в рамках проектов реализации совместной хозяйственной деятельности на четырех южных островах Курильской гряды", — добавил он.

Ранее в феврале японские СМИ сообщали, что правительство страны изучает возможность отмены виз для россиян. Речь идет о безвизовом пребывании на территории страны в течении 90 дней при условии предварительной регистрации данных загранпаспорта в консульских учреждениях. Аналогичный режим действует в Японии для граждан ОАЭ и Индонезии.

Процедура оформления виз для взаимных поездок граждан России и Японии была упрощена 1 января 2017 года. Для россиян был увеличен до пяти лет максимальный срок действия многократных виз для краткосрочных поездок, предусматривающих возможность непрерывного пребывания до 90 дней. Кроме того, было отменено требование об обязательном наличии гаранта приема в Японии при самостоятельной организации поездки. Это привело к рекордному росту турпотока в Японию в 2017 году на 40%.

В октябре 2018 года Япония дополнительно упростила визовый режим для клиентов туроператоров, выезжающих в составе организованных групп.

Японию в 2018 году посетили 94,8 тыс. россиян, что на 22,7% больше, чем годом ранее. Всего в 2018 году Япония приняла более 31 млн иностранных туристов – на 8,7% больше, чем годом ранее.

В пресс-службе туроператора «Интурист» нашему порталу рассказали, что, в случае принятия об отмене виз, турпоток в Японию безусловно вырастет. «Туристы, приобретающие туры через туроператора, как правило, не сталкиваются со сложностями в получении виз», - отметили при этом в пресс-службе».

«На данный момент, в связи с высокой стоимостью авиаперелета из европейской части России, данное направление остается востребованным в основном у индивидуальных и бизнес-туристов. В ближайшей перспективе подобная инициатива приведет к росту турпотока не только из ближайших к Японии российских регионов - Дальнего Востока и Хабаровского края, но и европейской части России, благодаря расширению полетной программы и дополнительных рейсов авиакомпании S7 с пересадкой в Иркутске.

Также мы видим увеличение спроса и активный интерес к Японии – поступает много обращений от турагентов с вопросами консультационного характера, в связи с этим появляется необходимость в проведении большего количества обучающих мероприятий по направлению», -

Константин Денисов, исполнительный директор Quinta Tour, в свою очередь в беседе с нами отметил: «Я думаю, визы не отменят, поскольку японская виза и так бесплатная. Также нне нужно проходить никакие собеседования.

Если все же визы отменят, это может вызвать увеличение турпотока в Японию из нашей страны на 20-30%».

/TOURBUS.RU