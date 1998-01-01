«Золотому кольцу» требуется «омоложение»

Как сообщает РСТ, туроператор «Магазин путешествий» в рамках партнерства с Союзом городов Золотого кольца России провел опрос «Каким вы видите Золотое кольцо России». Участие в нем приняли 680 человек.

Выяснилось, что большинство опрошенных (72,8%) отправились на маршрут ради знакомства с историей и культурой. Около трети (30,5%) из них считают этот легендарный маршрут той классикой, которую обязательно нужно знать всем. Немногим больше четверти (29,5%) поехали просто потому, что ни разу там не были. Равное примерно число туристов (16,2% и 17,9% соответственно) искали «русский дух» и интересовались конкретно монастырями и храмами. Музеи Золотого кольца привлекли внимание 91 человека (13,5%).

Туроператор также поинтересовался у туристов, что лучше – Золотое кольцо целиком или же небольшие маршруты на выходные дни? В итоге туристы сделали однозначный выбор в пользу коротких туров. «Поездки на 1-2 дня мне нравятся больше», – сказали 316 человек (46,9%).

Предпочитаю туры на 3-4 дня – 139 человек (20,6%). «Лучше одна поездка – один город», – таково мнение 155 человек (23%). И только 44 человека (6,5%) изъявили желание посмотреть за отпуск весь маршрут целиком.

Почву для размышлений представляют варианты ответов на вопрос «Каких объектов и программ, по вашему мнению, не хватает на маршрутах по Золотому кольцу?». Большинство участников опроса проголосовали за пункт «экскурсии по нетуристическим местам».

Полностью автобусную экскурсию с организованной группой предпочитают 379 человек (56,5%), а комбинированную программу из железной дороги и автобуса выбрали 237 человек (35,3%).

Также туроператор «Магазин путешествий» предоставил своим респондентам возможность в свободной форме описать пожелания или замечания к городам Золотого кольца, рассказать о том, что хотелось бы улучшить в первую очередь. Среди наиболее часто встречающихся недостатков - туалеты и санитарные остановки, дороги, внешний вид зданий, необходимость их реставрации.

Также среди популярных вариантов – гостиничный сервис, улучшение условий в гостиницах, комфортность и доступность, культура поведения, улучшение финансирования городов, транспортная ситуация.

Комментируя спрос на популярном экскурсионном маршруте в этом сезоне, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин» рассказал нашему порталу: «Спрос на туры по Золотому кольцу остался на уровне прошлого года. По нашим продажам видно, что у туристов превалирует интерес к большим городам типа Ярославля. Совсем новых туристов нет, скорее уже побывавшие на разных маршрутах путешественники сами ищут новые интересные комбинации.

Растет поток прямых туристов, это отмечают наши коллеги на месте. Бренду нужно обновление, большее число современных идей, чтобы заинтересовать молодых туристов».

Напомним, ранее эксперты уже сообщали о снижении интереса туристов к путешествиям по Золотому кольцу. Так пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, заявила: «Падение объемов по городам Золотого кольца, особенно заметно проявившееся в 2017 году, продолжилось и в 2018-м. Операторы отмечали в 17-м году снижение интереса к брендовому маршруту на 15-20% по сравнению с показателями 2016 года. В прошлом году компании отмечали падение спроса еще на 5-10%.

Все города Золотого кольца можно объездить за 5-6 лет, и, если новых идей не появляется, туристу это надоедает. Средний возраст путешественников в экскурсионных турах составляет около 43 лет, а новое поколение любителей культурно-познавательного туризма еще не подросло. Молодежи скучно кататься по историческим городам и осматривать монастыри".

/TOURBUS.RU