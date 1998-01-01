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Это любопытно: Выяснилось, где хотят провести лето сами турагенты

Сервис онлайн-бронирования B2B.Ostrovok провел опрос летних предпочтений профессионалов туризма из 70 городов страны

Российские турагенты признались, что самым желанным направлением для летних поездок для них самих является Италия. Такого мнения придерживаются 18% российских турагентов, принявших участие в опросе сервиса онлайн-бронирования для тревел-профессионалов B2B.Ostrovok.

Респондентами опроса стали более 500 туристических агентов из 70 городов России.

На втором месте с незначительным отрывом расположилась Испания (17%).

Третье место разделили между собой сразу три государства – это Франция, Мальдивы и Португалия, их хотят посетить с туристическим визитом 6% российских турагентов.

Несколько меньше – 5% – выбрали в качестве желанного направления Японию и Грецию. По 4% голосов были отданы за США, ЮАР и Мексику.

Также турагенты отметили такие направления, как Бразилия, Грузия, Доминикана, Индонезия, Маврикий и Марокко – отправиться в каждую из этих стран летом готовы по 3% опрошенных.

Меньшая часть респондентов признались, что мечтают посетить с туристическим визитом такие отдаленные страны, как Новая Зеландия (2%), Австралия (1%) и Аргентина (1%).

Илья Кравцов, директор B2B.Ostrovok.ru, так прокомментировал результаты опроса: «Российские турагенты – настоящие знатоки туристической индустрии, которые ежедневно помогают тысячам туристов выбрать лучшее направление для отдыха, забронировать подходящий отель в любом уголке мира и спланировать досуг так, чтобы отдых запомнился надолго.

Высокая оценка ими Италии и желание посетить ее с туристическим визитом говорит о том, что туристический продукт страны отвечает запросам самых требовательных и опытных клиентов».

/TOURBUS.RU

