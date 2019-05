Новости Специалисты обсудили, почему туристы уходят в онлайн Более 40 ведущих туркомпаний приняли участие в 11-й выставке-конференции Travel IT WorkShop

На прошлой неделе в Москве состоялась 11-я выставка-конференция, посвященная современным IT-технологиям в туризме, Travel IT WorkShop. В этом году участие в мероприятии приняло более 40 ведущих туристических компаний, в числе которых генеральный партнер выставки Svoy TS, официальные партнеры B2B.Ostrovok, PAC Group и Amadeus, а также «Мой Агент», Круизный Дом МК, GetJet, Guidex, i’way и др. Как подчеркнул организатор выставки Кирилл Волков, интерес к современным технологическим разработкам в туризме со стороны агентств растет из года в год. Этот факт подтверждает и число посетителей: конференция TITW-2019 приняла более 800 гостей. Уже по традиции посетителей TITW ждала насыщенная программа, в ходе которой эксперты рассказали о самых современных решениях для увеличения прибыльности агентского бизнеса. В свою очередь в рамках панельной дискуссии эксперты поделились своими прогнозами относительно будущего российского турбизнеса. Так, по словам руководителя сервиса «B2B.Ostrovok.ru» Дарьи Кочетковой, на данный момент становится очевидно, что те туристы, которые уже ушли в онлайн, врядли вернутся к классическим турагентствам. «Но как бы не менялось поколение, турагенты со своей экспертизой нужны и важны, поэтому им крайне важно сохранять клиентоориентированность», — сказала она. При этом, как подчеркнула генеральный директор компании «Мой агент» Виктория Кизимова, распространенное мнение о том, что клиентам надо предоставлять наиболее низкие цены — в корне неверное. «Это путь в никуда. Ведь уменьшение стоимости приводит к уменьшению маржинальности. А маржинальность, близкую к нулю, очень сложно продвигать. Наш турбизнес и без того существует на небольших комиссиях. На мой взгляд, нельзя думать, что цена — это то, что нужно клиенту. Да, туристов привлекают низкие цены, но при этом они готовы платить больше», — сказала она. Виктория Кизимова также согласилась со своей коллегой, еще раз напомнив представителям розницы, что они выполняют важную работу, за которую должны получать достойную оплату. «Я настаиваю на том, чтобы турагенты брали деньги за консультации. Обезопасить туриста от слабого туроператора, авиакомпании и других проблем — это серьезный труд», — сказала она. «Лучшим IT-решением» стал сервис «Мой Агент». Награду за «Лучшее IT-решение для бронирования транспортных услуг» получил «Amadeus». В номинации «Лучшее IT-решение для круизов» победила компания «Круизный Дом МК». В сегменте IT-платформ для деловых поездок (IT solution for business travel) победителем стал GetJet. «Лучшим IT-решением для бронирования услуг трансфера» была названа платформа i’way. В номинации «Лучшее решение для онлайн-бронирования» победу одержала платформа B2B.ostrovok. Награда за «Лучшее решение для бронирования отелей онлайн» была вручена сервису Svoy TS. Лучшим IT-стартапом стал проект «Guidex». Туроператор PAC Group стал победителем в номинации «Лучшее IT-решение для турфирм». /TOURBUS.RU

