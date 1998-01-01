Круизные паромы могут отправиться из Петербурга в Латвию и Германию

Круизный оператор MOBY SPL вынашивает планы по расширению маршрутной сети из Петербурга за счет Риги. И не только, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

В частности, генеральный директор компании Сергей Котенев, одновременно являющийся председателем Комитета Ленинградской областной торгово-промышленной палаты по туризму и выставочной деятельности, недавно поделился планами относительно перспектив паромного сообщения из города на Неве. В частности, речь идет о двух проектах.

«В рамках развития наших круизных программ мы специально для российского рынка организовали маршрут, на котором паром, помимо обычных для него остановок, заходит еще и в Ригу, - пояснил он. – Теперь в нашем ассортименте есть и пятидневный круиз по маршруту Петербург-Таллин-Рига-Стокгольм-Хельсинки-Петербург».

По словам Сергея Котенева, эта программа сначала была испытана во время рождественских и новогодних круизов, а уже в этом году «обкатана» и во время майских.

«В следующем году, скорее всего, заходы в Ригу у нас будут на Рождество и Новый год, а также два круиза с заходом в столицу Латвии на майские праздники», - добавил Сергей Котенев. Кроме того, он добавил, что если в Калининградской области достоят порт Пионерский, компания попробует запустить круиз из Петербурга через этот порт в Германию. «Однако этот вопрос пока находится на стадии обсуждения», - сразу же пояснил он.

Вместе с тем другие организаторы паромных перевозок по Балтике не склонны преувеличивать конкуренцию со стороны MOBY SPL на названных маршрутах. «Дело в том, что здесь большое значение имеет экономика: длинные круизы зачастую невыгодны перевозчику, поскольку не окупаются, - считают специалисты. – Попытки организовать паромные перевозки из Петербурга в Германию уже были, но закончились экономическим тупиком».

В то же время, как сообщил финский судоходный концерн Viking Line, новый паром компании под недавно выбранным всенародеым голосованием именем Viking Glory пополнит флот оператора в 2021 году и будет обслуживать маршрут Турку (Финляндия) - Аландские острова (Финляндия) - Стокгольм (Швеция), на котором в настоящее время работает паром Viking Grace.

Новинка, рассчитанная на обслуживание 2,8 тыс. пассажиров, получит самую большую площадь панорамного остекления среди всех паромов на Балтике и два роторных паруса, технология которых успешно испытана на Viking Grace.

Кроме того, оба парома в качестве основного топлива будут использовать сжиженный природный газ – линия из Турку в Стокгольм фактически станет самой экологически чистой на Балтике.

При этом обновление флота у Viking Line имеет и еще одну сторону. Ведь планы по созданию в Петербурге российского паромного перевозчика никто не отменял, и генеральный директор АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Вадим Каширин не скрывает, что представители города продолжают вести переговоры по поводу приобретения подходящего для этих целей судна. И его потенциальными продавцами могут быть как операторы, работающие на Балтике, так и некоторые другие.

/TOURBUS.RU