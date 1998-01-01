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Госдума рассматривает закон, разрешающий заковывать в наручники авиадебоширов/ В России резко подорожали билеты в плацкартные вагоны/ В центре Будапешта затонуло прогулочное судно с туристами

Госдума рассматривает закон, разрешающий заковывать в наручники авиадебоширов

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве экипажа нейтрализовать дебоширов в полете, - сообщает «Интерфакс».

Воздушный кодекс РФ дополняется нормой о том, что командир воздушного судна вправе отдавать распоряжения членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности авиакомпании о пресечении ими противоправных действий дебоширов с использованием специальных средств сдерживания, которые должны быть на борту самолета.

Перечень этих "специальных средств сдерживания", а также правила их применения будет устанавливать правительство РФ.

Автор законопроекта, член комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов отметил, что это могут быть пластиковые наручники, которыми можно зафиксировать руки и ноги дебошира, который представляет угрозу жизни и здоровью пассажиров, безопасности полета.

По информации, предоставленной крупнейшими авиакомпаниями, во время полетов регулярно фиксируются случаи нападения и физического воздействия на бортпроводников и пассажиров, говорится в пояснительной записке.

В России подорожали билеты в плацкартные вагоны

В России выросли цены на билеты в плацкартные вагоны на летний период на 65-100%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Общероссийского объединения пассажиров.

Наибольший большой рост отмечен на направлениях Москва – Калининград (+100%, 4021 рубль), Москва – Адлер (+97%, 4143 рубля) и Новосибирск – Томск (+93%, 1507 рублей). Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова (65-68%)

Отмечается, что перевозки в плацкартных вагонах – это дотационный вид перевозок, поскольку недостающие доходы РЖД компенсируются из бюджета. В письме организации в ФАС также говорится, что тарифы были проиндексированы по отношению к 2018 году на 3,9%, причем допускается повышать тариф в период с 14 июня по 1 сентября этого года не более чем на 20%.

В ФАС заявили, что уже рассматривают обращение.

Между тем пресс-служба ОАО "РЖД" сообщила, что информация о повышении стоимости на проезд в плацкартных и общих вагонах не соответствует действительности.

"Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций", — говорится в сообщении пресс-службы.

В РЖД считают сравнение стоимости билетов во время акций с полным тарифом, которое было сделано экспертами, — "некорректным, предвзятым и вводящим в заблуждение пассажиров".

В Будапеште затонуло прогулочное судно с туристами

Прогулочное судно с 35 туристами на борту затонуло в Дунае во время экскурсионного тура по Будапешту, сообщает Daily News Hungary.

По данным СМИ, погибли семь человек, 21 числятся пропавшими без вести, семь человек удалось спасти. Отмечается, что поиски затрудняет сильное течение на реке после прошедших недавно ливней.

Причиной катастрофы стало столкновение с другим судном недалеко от здания парламента Венгрии.

Как сообщается, на борту судна Mermaid находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа — граждане Венгрии.

"Посольство Южной Кореи в Венгрии создало команду для проведения спасательных работ и оказания консульских услуг и тесно взаимодействует с местными властями", — говорится в сообщении МИД Южной Кореи.

Туристов отправил в Европу южнокорейский туроператор Very Good Tour. По словам представителей компании, в группе были члены девяти семей, в основном — люди от 40 до 50 лет и минимум один ребенок.

/TOURBUS.RU