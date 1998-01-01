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В эти выходные в Москве — Дни Италии

В этом году среди гостей итальянского фестиваля в Москве — популярные исполнители Аль Бано и «Матиа Базар»

Дни Италии пройдут в российской столице 1-2 июня. Мероприятие организовано посольством и Генеральным консульством Италии в Москве в честь Дня Республики в Италии.

2 июня в Италии традиционно отмечается одна из важнейших дат в стране – День Республики. В этом году у москвичей и гостей столицы впервые появится возможность присоединиться к итальянскому сообществу и принять участие в праздновании Национального дня Италии в одном из самых уютных уголков Москвы – Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».

Гости праздника увидят выступления звезд итальянской эстрады, научатся танцевать таранту, попробуют самые знаменитые блюда итальянской кухни и еще многое другое.

В субботу, 1 июня праздник начнется со вступительного слова генерального консула Италии в Москве Франческо Форте.

За музыкальную программу в этот день будут отвечать харизматичный итальянский рок-певец Давид Де Григорио, феноменальный исполнитель и композитор Мэтью Ли, известный своей неординарной манерой исполнения музыки в жанре рок-н-ролл, а также знаменитая группа «Матиа Базар», хиты которой горячо любимы слушателями по всему миру.

В воскресенье, 2 июня День Итальянской Республики торжественно откроет посол Италии в Москве Паскуале Терраччано. Далее гостей ждет насыщенная музыкальная и танцевальная программа. С 14:00 до 15:00 – на сцене Летисия Онорати и Паоло Ди Сабатино. С 15:00 до 16:00 зрители увидят исполнение итальянской таранты, а в 16:30 выступит золотой голос Италии 80-х Аль Бано.

Ценители искусства смогут посетить сразу две увлекательных выставки - старинных велосипедов и ретро-фотографий. Экспонаты выставки «Вся жизнь в одном велосипеде» собирались коллекционером 40 лет, и среди них есть очень редкие образцы.

На маркете Made in Italy можно будет приобрести настоящие итальянские продукты, сувениры, ювелирные изделия и косметику, а в корнере Bosco Bambino будут представлены лучшие детские итальянские бренды.

Запланировать путешествие по солнечной Италии помогут представители туроператоров, отелей и авиакомпаний на стенде Национального агентства Италии по туризму ENIT.

Ну и какой же праздник без всеми любимой итальянской еды? На большом фуд-корте гостям предложат домашнюю пасту, ароматную пиццу, хрустящие классические и вегетарианские панини, вкуснейшее итальянское мороженое и многое другое.

На праздник обязательно стоит идти всей семьей. Для самых юных гостей подготовят специальную детскую зону, где их будет ждать анимация, уроки рисования и занятия традиционными итальянскими ремеслами. А Итальянский институт культуры ждет всех на уроки итальянского языка.

Вход на Дни Италии будет осуществляться по входным билетам в «Аптекарский огород». Стоимость взрослого билета 300 руб. Для граждан Италии и их семей при предъявлении паспорта вход свободный.

Билеты на вечерние концерты, которые пройдут 1 и 2 июня в «Аптекарском огороде», также дают право посещения Дней Италии. При покупке билетов на вечерние концерты в кассах «Аптекарского огорода» или на сайте www.hortus.ru можно получить скидку 10% по промокоду DNIITALII.

Официальная страница Дней Италии в Москве: www.hortus.ru/italy

Место проведения:

Москва, проспект Мира, 26/1 (ст. м. «Проспект Мира», кольцевая), Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород».

В дни фестиваля будут открыты три входа в «Аптекарский огород»:

- Главный – со стороны проспекта Мира;

- Оранжерейный – с Грохольского переулка, между ресторанами Lambic и Food Embassy;

- Восточный — с Ботанического переулка (рядом с д. 5).