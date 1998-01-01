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30 мая
«Россия» впервые полетела в Ниццу из Шереметьево

Эксперты комментируют начало летней программы полетов российского перевозчика на Лазурный берег


мая авиакомпания «Россия» запустила новую ежедневную полетную программу из Москвы в Ниццу ежедневно, сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Новинкой для пассажиров станет ежедневный рейс Москва - Ницца. 28 мая начнется выполнение рейса SU6139. Вылет из Шереметьево в 09:25, прилет в Ниццу в 12:30. Из Ниццы рейс SU6140 будет вылетать в 13:30, в Москве он приземлится в 18:20», — говорится в сообщении.

Ранее полеты на французский курорт среди российских авиакомпаний выполнял только «Аэрофлот» (ежедневно). С 28 апреля S7 Airlines также запустила полетную программу в Ниццу, перевозчик выполняет шесть рейсов в неделю (кроме среды).

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), увеличение количества перевозчиков из России во Францию стало возможным благодаря смягчению условий двустороннего соглашения в области авиаперевозки.

В ассоциации добавили, что авиакомпания «Россия» не впервые выполняет рейс в Ниццу. В предыдущих сезонах эти рейсы ставились из аэропорта Внуково. «Цены от «Аэрофлота» принципиально не отличаются. В какие-то дни, возможно, «Россия» будет чуть дешевле, но есть даты, где она немного дороже. В целом цены на перелет в Ниццу остались на уровне прошлого года – в среднем 21,6 тыс. рублей», — пояснили в АТОР. 

Ранее рейсы в Ниццу также анонсировала авиакомпания «Уральские авиалинии», но французские авиавласти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на полеты по маршруту Жуковский - Париж, поскольку отнесли аэропорт Жуковский к аэропортам Москвы.

 

Комментируя новый рейс, Максим Приставко, генеральный директор Jet Travel, рассказал нашему порталу: «Авиакомпания «Россия» - часть «Аэрофлота», и каждое лето они ставят дополнительный рейс в Ниццу. 

Это направление уже давно освоено самостоятельными туристами, а туроператоры в основном отправляют дорогих постоянных клиентов. Как массовое направление для турбизнеса Ницца уже давно не интересна».

 

Отметим, что, согласно статистике Aout France, на Лазурный берег в минувшем году приехало 230 тыс. россиян (+5% по сравнению с 2017 годом). Таким образом, Россия замыкает топ-10 иностранных прибытий на французское Средиземноморье. Всего же в прошлом году Францию посетило около 800 тысяч россиян.

/TOURBUS.RU

 



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