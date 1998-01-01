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30 мая
«Россия» впервые полетела в Ниццу из Шереметьево
Эксперты комментируют начало летней программы полетов российского перевозчика на Лазурный берег
C мая авиакомпания «Россия» запустила новую ежедневную полетную программу из Москвы в Ниццу ежедневно, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Комментируя новый рейс, Максим Приставко, генеральный директор Jet Travel, рассказал нашему порталу: «Авиакомпания «Россия» - часть «Аэрофлота», и каждое лето они ставят дополнительный рейс в Ниццу.
Это направление уже давно освоено самостоятельными туристами, а туроператоры в основном отправляют дорогих постоянных клиентов. Как массовое направление для турбизнеса Ницца уже давно не интересна».
Отметим, что, согласно статистике Aout France, на Лазурный берег в минувшем году приехало 230 тыс. россиян (+5% по сравнению с 2017 годом). Таким образом, Россия замыкает топ-10 иностранных прибытий на французское Средиземноморье. Всего же в прошлом году Францию посетило около 800 тысяч россиян.
/TOURBUS.RU
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