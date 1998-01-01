Новости Счетная палата установила, что Федеральная программа развития туризма была выполнена лишь на треть Наши эксперты обсуждают причины низкой эффективности выполнения семилетней госпрограммы развития внутреннего и въездного туризма

Федеральная целевая программа (ФЦП) "Развитие внутреннего и въездного туризма" выполнена на низком уровне, реализовано только 37% мероприятий программы, которая началась в 2011 году, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ. "Ростуризм не смог на должном уровне исполнить функции государственного заказчика-координатора федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма", реализация которой шла с 2011 по 2018 год", — отмечает ведомство. По данным СП РФ, "несмотря на кассовое исполнение, которое за весь период составило 118,8 млрд рублей, или 98,4% программных назначений, в целом ФЦП выполнена на низком уровне. За весь период ее реализации ожидаемые результаты мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса достигнуты только на 37%". По результатам проверки ведомство рекомендовало Ростуризму и Минэкономразвития проработать вопрос о безусловном исполнении регионами обязательств по вводу всех объектов в эксплуатацию до 31 декабря 2019 года, ограничив при этом включение мероприятий по созданию новых туристских кластеров на территории тех субъектов, которые не исполнили свои предыдущие обязательства по ФЦП. В сообщении отмечено, что основной объем ресурсов по программе был направлен на решение задачи по развитию туристско-рекреационного комплекса России. По данным ведомства, из 45 проектов по созданию туристских кластеров полностью реализовано только 17. "Низкие темпы отмечаются по ТРК "Золотые дюны" в Республике Дагестан, готовность которого составляет всего 29%, и по ТРК "Южная Карелия" в Республике Карелия, его готовность 69%", — говорится в сообщении. Отмечается, что причиной низкой эффективности программы стало некачественное управление и отсутствие должного контроля и мониторинга со стороны Ростуризма. "Можно отметить положительные примеры реализации программы — это ТРК "Самоцветное кольцо Урала" в Свердловской области, ТРК "Золотое кольцо" в Ярославской области, ТРК "Плес" в Ивановской области. После их создания туристский поток в этих регионах вырос более чем на 30%", — говорится в сообщении. Также проверка выявила нарушения в сфере информационно-коммуникационных технологий. "Ростуризм до сих пор не ввел в эксплуатацию ГИС "Электронная путевка", хотя она была создана еще в декабре 2017 года. На ее создание Ростуризм потратил около 500 млн рублей. При этом система не соответствует заявленным параметрам в части ее эксплуатационной самоокупаемости. На ее дальнейшую эксплуатацию ведомство дополнительно затребовало 209 млн рублей ежегодно", — отмечено в сообщении. Комментируя заключение Счетной палаты, Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», отметил в интервью нашему корреспонденту: «Эта программа была запущена в 2011 году, когда в стране не было кризиса и деньги можно было вкладывать в любые проекты. Сейчас ситуация изменилась. Не стоит забывать и о том, что в 2014 году произошла девальвация рубля, а в 2015 году вообще многие стали замораживать финансирование проектов или отменять их спонсирование. Это происходило как со стороны внешних инвесторов, которые были заинтересованы в том, чтобы вложить свои средства в российский бизнес, так и с теми, кто находился внутри страны. Вернуться к прежним темпам роста, докризисным, особенно в туризме, уже нельзя. Также на низких темпах выполнения программы могла сказаться и смена руководства Ростуризма. При этом постоянно менялись критерии этой программы. Позднее Ростуризм понял, что нужно проводить семинары и обучать команды, как правильно подавать документы на федеральное финансирование проектов, потому что федеральные власти отказывались выделять деньги на развитие, по их мнению, слабых и необоснованных идей. На мой взгляд, это даже хорошо, потому что теперь каждый пакет документов особенно пристально рассматривается и деньги получают только те, кто реально может продвинуть и реализовать свою идею». /TOURBUS.RU

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