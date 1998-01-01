Новости К туристическим достопримечательностям Карелии отправится уникальный ретропоезд Проект горного парка «Рускеала» активно развивается, принимая уже около 300 тысяч туристов в год

Этим летом добраться до ставшего весьма популярным в городе на Неве Горного парка «Рускеала» (Республика Карелия) станет гораздо проще: от станции Сортавала до знаменитого мраморного каньона начнет ходить туристический ретропоезд на паровозной тяге, интерьер которого будет выполнен в стиле «Николаевского экспресса», - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе. Как пояснил консультант по комплексному развитию Горного парка «Рускеала» Антон Юшко, в состав ретропоезда войдут купейные вагоны и вагон-ресторан, а график его движения разработан таким образом, чтобы удобно состыковать его с прибытием в Сортавалу из Петербурга электропоезда «Ласточка» (он ходит по этому маршруту с 22 декабря 2018-го), а также с расписанием «Метеоров», курсирующих на Валаам. «Это совместный экспериментальный проект горного парка с «Дирекцией скоростного движения РЖД», который, как ожидается, сделает дорогу до «Рускеалы» более комфортной и привлечет туда дополнительных туристов», - констатирует Антон Юшко. При этом стартовавший менее 10 лет назад проект уже стал одним из самых популярных среди посещающих Карелию туристов: в последние годы он принимает больше 300 тыс. гостей и по степени востребованности легко соревнуется с такими давным-давно признанными авторитетами, как Кижи и Валаам. При этом проект все время продолжает развиваться и предлагать гостям как новые маршруты, так и новые события. В частности, в настоящее время в горном парке, созданном на территории Рускеальского мраморного месторождения, туристам предлагают обновлённый формат спелеомаршрута «Подземная Рускеала», а вскоре при помощи группы компаний «Колмас Карелия» на территории горного парка и в расположенной неподалеку Сортавале состоится целый ряд событийных мероприятий, способных привлечь гостей. Например, 15 июня пройдет фестиваль «Карельская калитка», 29 и 30 июня - «Рускеала эко трейл», в начале августа состоится фестиваль «Ладожские шхеры», а завершится сезон музыкальными «Рускеала-Симфони» (9-11 августа) и «Рояль в каньоне: возвращение» (7 сентября). Кроме того, в июне многочисленные посетители парка смогут увидеть уникальное зрелище – в рамках международного фестиваля EcoFest Ruskeala состоится заплыв на открытой воде Ruskeala Swim на дистанции от 750 до 3 тыс. метров. Причем секретарь Комиссии карстоведения и спелеологии СПб городского отделения Русского географического общества Антон Юшко подчеркивает: развитие Горного парка «Рускеала» уже привело к тому, что ранее депрессивный регион стал возрождаться, а рядом с парком начали появляться и другие проекты, привлекательные для туристов. В частности, среди них можно назвать экохутор и питомник хаски «Белая Руна», который развивает семейная пара Евгения Рогачёва и Алексей Лукьяненко (проект «В гостях у хаски»), экотропу, обустроенную возле водопада Ахинкоски, а также некоторые другие. Вместе с тем «карельские» предложения в Петербурге не ограничиваются «Рускеалой» и ее окрестностями. Туроператор «СканТур», например, кроме очень востребованных в Петербурге однодневных туров в «Рускеалу» и на Валаам, предлагает поездки разной продолжительности (от полутора до пяти дней) и самого разного наполнения. «В рамках пятидневного гранд-тура по Карелии, например, турист может объехать большую часть достопримечательностей республики и получить массу впечатлений, - говорит сотрудничающий с этой компанией Антон Юшко. – И вариантов туров множество – они могут быть как специализированными на какой-то тематике, так и комбинированными». /TOURBUS.RU



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