Цифровая трансформация отрасли воздушных перевозок стала предметом обсуждения 12 Международного форума Digital Aviation Forum, который состоялся 23 мая в Москве. В нем приняли участие более трехсот экспертов индустрии - представители ведущих авиакомпаний и аэропортов, технологические провайдеры и отраслевые аналитики. «Сегодня воздушный транспорт стоит перед необходимостью осуществления очередной революции, и эта революция совершенно точно связана с информационными технологиями в области взаимодействия с клиентами», - отметил Борис Рыбак, генеральный директор Infomost Consulting на открытии Digital Aviation Forum. Новые цифровые решения открывают новые возможности не только для авиакомпаний и аэропортов, но и для каждого пассажира. Сегодня цифровая стратегия строится вокруг клиента. В этом мнении едины все участники форума. Так, Юни Оксанет, старший вице-президент AirBaltic, отметил, что знание текущих потребностей клиентов является лучшим инструментом прогнозирования следующих путешествий. Алексей Ярош, руководитель направления электронных коммуникаций Московского аэропорта Домодедово, заявил, что любой customer journey начинается со знания своего клиента: «Нужно работать над тем, чтобы агрегировать профиль клиента, связывая его с данными PNR и PNL, делать Wi-Fi триангуляцию, связывать c набором покупок, который делает пользователь на маркет-плейсе и так далее. А использовать данные нужно тактично и элегантно». Панельные дискуссии форума – наиболее эффективный формат обсуждения актуальных тем. Игорь Хохлов, директор дирекции производственных ИТ систем Международного аэропорта Шереметьево, отметил: «Очень важно обмениваться информацией, своим опытом, чтобы у отраслевых информационных органов, которые объединяют аэропорты и авиакомпании, накапливалась информация о лучших практиках». Внедрение цифровых технологий позволяет повысить эффективность операционной деятельности аэропортов. Аэропорт будущего – это целая экосистема, в которой на первое место выходит работа с данными, а взаимодействие всех систем осуществляется с максимальной эффективностью. Также темами форума стали digital-тренды и прогнозы, модернизация систем бронирования с помощью One Order, возможности NDC-контента, виртуальный интерлайн, изменения в GDPR, новейшие технологии для аэропортов и авиакомпаний, а также актуальные тенденции в Passenger Experience и монетизация клиентского опыта. В рамках деловой программы конференции выступило 38 спикеров. Среди них: Christian Baillet, Director Airline Account Management Central & Southern Europe, Amadeus; Павел Воронин, заместитель генерального директора по информационным технологиям, S7 Group; Marco Pici, Head of Business Development, Airport Operations and IT Partnerships, Europe Region, SITA; Константин Деманов, заместитель директора департамента продаж, авиакомпания «Аэрофлот — российские авиалинии»; Александр Белей, директор, «Аэронавигатор»; Дмитрий Яковлев, руководитель проекта, «Яндекс.Путешествия» и многие другие. Digital Aviation Forum-2019 стал для участников уникальной площадкой для выявления и обсуждения на высоком профессиональном уровне наиболее актуальных вопросов цифровизации авиационной отрасли России. Форум позволил «заглянуть» в технологическое будущее путешествий. Повышение эффективности работы аэропортов и авиаперевозчиков, освоение передовых технологий и новые цифровые решения - все эти задачи должны решаться путем формирования общих экосистем, в рамках которых и будет выстраиваться эффективное взаимодействие между различными участниками процесса перевозки. /TOURBUS.RU

