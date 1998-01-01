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Лувр вновь открыли для посетителей после забастовки сотрудников/ "Аэрофлот" обвинил хабаровского губернатора в давлении на расследование катастрофы в Шереметьево/ Рейс Red Wings из Челябинска в Анталью задержан на 11 часов из-за неисправности «Аэробуса»

Лувр открыли для посетителей после забастовки сотрудников

Один из самых известных французских музеев — Лувр — сегодня открыл свои двери для посетителей после забастовки сотрудников, из-за которой его временно закрыли. Французские СМИ отмечают, что представители профсоюза утром в среду провели встречу, в ходе которой решили возобновить работу.

Однако музей открылся в среду лишь в 11:00 утра по местному времени (12:00 мск), тогда как по расписанию его работа должна начинаться в 09:00.

Сотрудники Лувра объявили забастовку в понедельник в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, в результате чего музей был закрыт. По вторникам Лувр закрыт в соответствии с расписанием. Таким образом, у туристов не было возможности посетить комплекс в течение двух дней. В среду у входа в Лувр собрались огромные очереди из желающих посетить музей.

В профсоюзе, представляющем права сотрудников музея, ранее заявили, что за последние 10 лет туристический поток в музее вырос на 20%, а число сотрудников, наоборот, снизилось. В нем отмечается, что сотрудники музея "задыхаются" от наплыва посетителей. По его данным, в 2018 году Лувр посетило более 10 млн человек.

"Аэрофлот" обвинил хабаровского губернатора в давлении на расследование катастрофы в Шереметьево

В "Аэрофлоте" расценили заявления губернатора Хабаровского края о причинах катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево как попытку давления на ход расследования.

"Аэрофлот" считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU1492 Москва — Мурманск — "это на 100% человеческий фактор", неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение. В адрес "Аэрофлота" не поступало официальное заключение, на которое ссылается губернатор, о том, что "технически самолет был в идеальном состоянии", — говорится в сообщении авиакомпании, поступившем в нашу редакцию сегодня.

"Авиакомпания требует от губернатора Хабаровского края С.Фургала предоставить документы, подтверждающие обнародованную информацию об окончательных итогах расследования. В случае отсутствия таковых, "Аэрофлот" требует незамедлительного и официального опровержения", — говорится в сообщении.

При этом в авиакомпании призвали СМИ воздержаться от спекуляций на теме трагедии.

Напомним, что 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт Шереметьево, совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате аварии погиб 41 человек.

Рейс из Челябинска в Анталью задерживается почти на 11 часов из-за неисправности Airbus

Техническая неисправность самолета Airbus А321 стала причиной задержки рейса авиакомпании Red Wings из Челябинска в Анталью, сообщили сегодня в пресс-службе челябинского аэропорта.

Самолет должен был вылететь 29 мая в 02.20 местного времени, сегодня днем задержка составляла уже 11 часов.

По словам пресс-службы, всего на рейс было продано 219 билетов, всех желающих разместили в гостинице.

/TOURBUS.RU



