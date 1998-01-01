Новости Новая Аквитания и Окситания ждут российских туристов на новых авиарейсах из Москвы Ежегодный весенний воркшоп Франции с успехом прошел на минувшей неделе в Москве и Сочи

Национальное агентство по развитию туризма во Франции Atout France провело на минувшей неделе ежегодный весенний воркшоп Франции в Киеве, Москве и Сочи. Партнерами роуд-шоу, вызвавшего большой интерес профессионалов туризма, в этом году стали регионы Новая Аквитания, Окситания и Овернь-Рона-Альпы, города Бордо, Биарриц, Монпелье, курорты Альп-д’Юэз, Лез-Арк, Ла-Плань, Сен-Жерве, Брид-ле-Бен, Морзин, зона катания Эвазьон-Монблан, замки Амбуаз и Шенонсо. Кроме того, в воркшопах участвовали отели Pierre&Vacances, Maison Sibuet, Odalys Vacances, Vacances Bleues, Sofitel Thalassa (Киберон, Биарриц и Аяччо), Cap d’Antibes Beach Hotel 5* (Жуан-ле-Пен), Holiday Inn Nice Centre и Nice Port Saint-Laurent, Royal Antibes 4* (Жуан-ле-Пен), Baumanière (Ле-Бо-деПрованс), Armancette Hotel (Сен-Жерве), Hotel de Bouilhac (Мотиньяк), а также коньячный дом Rémy Martin, аэропорты Монпелье и Тулузы и авиакомпания Air France. По данным Atout France, минувший год вновь стал успешным для французского туризма. Это отражается в рекордном количестве иностранных туристов – 90 миллионов. Что касается россиян, турофис отмечает, что в 2018 году российский рынок также показал большой интерес к французскому направлению. Так, только регион Прованс – Альпы - Лазурный берег принял в прошлом году 320 тыс. российских туристов. По отдельной статистике Лазурного берега сюда в минувшем году приехало 230 тыс. россиян (+5% по сравнению с 2017 годом). Таким образом, Россия замыкает топ-10 иностранных прибытий на французское Средиземноморье. В этом году статистика также показывает рост бронирований россиянами авиабилетов во Францию на 3,5% , при этом рост числа бронирований билетов в Париж вырос сразу на 14,8%. Как отмечалось в ходе мероприятия, в этом году заметно выросло и число авиарейсов из России в регионы Франции. Так, авиакомпании “Аэрофлот” и “Эгль Азур» запустили в этом сезоне прямые рейсы в Марсель (с 1 июня и 31 марта соответственно), S7 добавил с конца апреля прямые рейсы в Ниццу из Москвы и Санкт-Петербурга, а “Уральские авиалинии” с 1 июня свяжут Москву с Бордо и Монпелье. Среди самых крупных событий этого года во Франции – 500-я годовщина эпохи Возрождения (регион Центр-Долина Луары), 75-я годовщина высадки союзников в Нормандии и Нормандской операции (начало июня), Руанская армада в Нормандии (6-16 июня), чемпионат мира по футболу среди женщин (Гренобль, Париж и ряд других городов (7 июня – 7 июля) и Биеннале современного искусства в Лионе (18 сентября 2019 – 5 января 2020). Из ключевых выставок этого года стоит отметить такие экспозиции, как «Ван Гог, звездная ночь» в центрах Atelier des Lumières в Париже и в Carrières de Lumières в Ле-Бо-де-Провансе, «Красное: искусство страны Советов 1917 – 1953» в Гран Пале в Париже, «Шедевры Гуггенхайма – от Мане до Пикассо – коллекция Таннхаузера» в Экс-ан-Провансе, «Шамбор 1519 – 2019: от утопии к шедевру» в замке Шамбор в Долине Луары и «Дега в Опере» в музее Орсе в Париже. Как отметила в беседе с нашим порталом глава российского представительства Atout France Инесса Короткова, «мы довольны результатами воркшопа. Тот факт, что в этом году к нам в мае приехало 32 французских партнера, показывает, что российский рынок развивается и он интересен французской стороне. Прошлый год был успешным для российского рынка. Предварительно, Францию посетили более 800 тыс. россиян. Благодаря открытию новых прямых рейсов в Марсель, Бордо и Монпелье мы рассчитываем на возрастание спроса на этих направлениях. Для того, чтобы рассказать о них, на наш воркшоп приехали представители региональных комитетов по туризму Новой Аквитании и Окситании. Отмечу, что регион Новая Аквитания впервые был так широко представлен в Москве. При этом Новая Аквитания состоит из известных на весь мир направлений: Бордо – винная столица, Биарриц – Страна басков, долина Дордонь и пещера Ласко, регион Коньяк, Футуроскоп в Пуатье, Обюссон и его знаменитые гобелены, Лимож и знаменитый фарфор. В Окситании в свою очередь очень интересны Тулуза, Монпелье, Ним, Пон-дю-Гар, Каркасон, Лурд, расположенный на пути Святого Иакова, Южный канал, а также города побережья, такие, как Ла-Гранд-Мотт и Кольюр». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка