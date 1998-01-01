В Покрове туристов научат печь пряники, делать шоколад и шлифовать золото

Пресс-тур, посвященный туристическим возможностям старинного городка Покров, прошел во Владимирской области

Региональный Центр развития туризма Владимирской области продолжает серию информационных туров для туроператоров и журналистов. Очередной, проведённый при содействии администрации города Покрова, был посвящён его туристическим ресурсам.

Покров (17 тыс. жителей, 105 км от Москвы) известен с начала XVI в. как большое торговое село на полпути из Москвы во Владимир, славившееся своими ямщиками, гончарами, кондитерами, рыболовами, и плотниками (знаменитые «аргуны»). Индустрия гостеприимства развивалась в нём с очень давних времён - именно в Покрове в первый раз ночевали все следовавшие во Владимир, Нижний Новгород и дальше.

Ямская гоньба прекратилась с открытием железной дороги, но Покровский уезд, в который до 1917 г. входили и старинный Киржач, и орехово-зуевские мануфактуры, и «кузнецовский» фарфоровый завод в нынешнем Ликино-Дулёво, и многочисленные «дворянские гнёзда», был на географической карте Российской империи был весьма заметен.

Своеобразная «увертюра» к городу, хорошо сохранившем типичную историческую застройку XIX века с давшим имя городу Покровским храмом начала XVIII в. - находящийся при въезде в него (1, 5 км к северу от трассы М «Волга») и основанный в конце XVII в. Свято-Введенский островной монастырь.

Атмосферу старого Покрова — города ямщиков и следовавших по печально знаменитой Владимирке в Сибирь кандальников - можно почувствовать в небольшом, но очень колоритном историко-краеведческом музее.

В советские годы уездного статуса Покров лишился (сегодня это городское поселение в составе Петушинского района), но организованным туристам он был хорошо известен по сгоревшему в 2016 г. ресторану «Сказка», возле которого обязательно останавливались все туристические автобусы, следовавшие во Владимир и Суздаль.

С ростом скоростей нужда ночевать в Покрове отпала, но «сверхзадачи» любого транзитного города — как возможно дольше задержать проезжего гостя, получив с него максимальный доход — никто не отменял.

Её фактическое решение началось в 1994 году, когда весьма запоминающимся брендом города с открытием кондитерской фабрики стал шоколад (ныне фабрика принадлежит крупному американскому концерну Mondelēz International) — к её 15-летию в Покрове был открыт первый в мире Памятник шоколаду - «Шоколадная принцесса» и первый в России Музей шоколада.

Ещё одна кулинарная «линия» в туристическим спектре Покрова, вошедшем ныне в «Малое Золотое кольцо» Владимирской области, появилась в 1995 г. с возрождением одного из главных брендов города — известного с XVIII в. покровского печатного пряника.

От других знаменитых собратьев, в частности, прияника тульского, покровский отличается отсутствием в его тесте яиц и наличии большого количества «сухих духов» - т. е. всевозможных пряностей. Традиционная начинка — сгущённое молоко с грецким орехом.

Сегодня в Покрове выпускаются не только традиционные печатные, но и другие виды пряников: расписные, в шоколаде, имбирные, пряничные домики, пряничные торты, пряничные картины, а также фирменные императорские пряники и пряники «Аркаша».

Туристическая статистика в транзитном городе — дело сложное, но работники пряничной фабрики подсчитали, что её магазины посещает за год более 25 тыс. человек, из них более 90% выражают желание увидеть производство. Именно с расчётом на посещение туристами и построено новое здание фабрики на восточном выезде из Покрова.

Полуторачасовая экскурсия (стоимость — 600 рублей) на фабрику включает специальную одноразовую одежду, посещение производства, чаепитие и мастер-класс по росписи пряников

Но сегодняшний Покров имеет не только гастрономические бренды. Покровский ювелирный завод «Золотые купола» (Pokrovsky Jevelry), начинавшийся в 2000 году с небольшой частной мастерской, выпускает ныне более 20 тыс. видов украшений из золота, серебра и бриллиантов.

На экскурсии туристы узнают о том, как из маленьких самородков и золотого песка «варится» ювелирное золото и шлифуются и точатся готовые украшения, видят современные плавильные печи, шлифовальные станки, наблюдают за работой ювелиров и даже могут потрогать своими руками «ювелирную ёлочку» - специальное восковое «дерево» для изготовления ажурных деталей из золота, серебра или платины.

После экскурсии и мастер-класса каждый турист получает в подарок «мастер-модель» ювелирного украшения из воска.

Вполне возможно, что с открытием в Покрове целого ряда комфортабельных гостиниц («Корнилов», «Золотое дно». «Покровский мельник», «Покров») город станет центром проведения двухдневных маршрутов (с посещением близлежащих достопримечательностей — Музея Петуха в Петушках, агрокультурного туристического комплекса «Богдарня», имения Воронцовых Андреевское» и др.)

/TOURBUS.RU

