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Северная столица представила возможности для бизнес-туризма на крупнейшем MICE-форуме Европы

Конгрессно-выставочное бюро представило Санкт-Петербург на международной выставке делового туризма IMEX 2019 во Франкфурте

С 21 по 23 мая во Франкфурте состоялась крупнейшая в Европе международная специализированная выставка в области событийной индустрии и делового туризма IMEX 2019.

Cовременному международному рынку событийной индустрии необходимы новые направления для проведения крупных деловых мероприятий. Экспозиция Санкт-Петербурга была призвана представить город, как потенциальную площадку ротируемых событий, и привлечь внимание профессионалов ивент-отрасли, байеров, организаторов международных мероприятий и представителей отраслевых СМИ. Северная столица России имеет большой опыт проведения крупнейших деловых и спортивных событий и предлагает большой выбор мест с развитой инфраструктурой.

На экспозиции Санкт-Петербурга событийный потенциал города представили лидеры отрасли – компании-туроператоры Baltic Travel Company, Galaktika, Global Russia DMC & PCO, Kalinka International DMC, Olta Travel, RUSMICE, Russian Empire DMC, Russian Event DMC, Expoforum, отель Astoria.

Представители крупнейших компаний и международные ассоциации проявили большой интерес к экспозиции Санкт-Петербурга. Прошли переговоры с Международным спикером, являющимся членом MPI Association по возможному проведению образовательных вебинаров для представителей индустрии MICE Санкт-Петербурга. Сотрудники Конгрессно-выставочного бюро посетили мероприятие Международной ассоциации конгрессов и конференций, ICCA, просвещённое продвижение ежегодного конгресса ICCA, который пройдёт в 2019 году в Хьюстоне, США.

Также, представители КВБ провели встречу с представителями GDS index - объединением, которое занимается устойчивым развитием городов мира. Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга стало членом объединения в августе 2018 с целью дальнейшего улучшения позиций города с помощью внедрения практики устойчивого развития. Представители GDS index консультируют и всецело помогают КВБ в создании стратегии конгресс бюро по устойчивому развитию.

В рамках деловой программы были проведены групповые презентации Санкт-Петербурга, как одного из крупнейших, динамично развивающихся культурных, деловых и туристских центров Российской Федерации и Европы.

Особое внимание в работе экспозиции было уделено предстоящему Чемпионату Европы по футболу FIFA 2020, который считается революционным благодаря главе УЕФА Мишелю Платини, предложившему провести решающие матчи Евро-2020 в разных городах по всему континенту в честь 60-летия турнира.

В Северной столице России пройдут 4 матча, в том числе четвертьфинальный. На стенде Санкт-Петербурга можно было узнать, как город готовится к этому крупному международному спортивному событию, предъявляющему к городу-хозяину особые требования ввиду его туристической привлекательности и известности.

Ннапомним, что IMEX - международная выставка в области «премиальных» путешествий и конгресс-менеджмента, которая считается центральным выставочным событием в сфере делового туризма последних лет. Каждый год выставка IMEX во Франкфурте собирает сотни профессионалов туристического бизнеса, чьи интересы лежат в сфере организации международных конгрессов, встреч, конференций, проведения масштабных событий и оказании услуг в нише инсентив-туризма.

В IMEX2019 приняли участие более 3500 представителей делового туризма из 150 стран. Выставку посетили около пяти тыс. специалистов компаний, которые являются потребителями услуг в сфере делового туризма.

/TOURBUS.RU