Новости Тунис обещает поддержать российские чартеры В ходе пресс-конференции на о-ве Джерба российские журналисты встретились с недавно назначенным министром туризма Туниса г-ном Рене Трабелси

23 мая в ходе большого пресс-тура, организованного Министерством туризма Туниса, на острове Джерба прошла пресс-конференция с участием назначенного на эту должность в конце минувшего года главы Министерства туризма и ремесел страны Рене Трабелси. В ходе своего выступления г-н министр подчеркнул приоритетность продвижения культурно-познавательных туров по стране. По словам г-на министра, принятые меры безопасности позволят отдыхающим чувствовать себя комфортно на протяжении всего путешествия. Для достижения поставленной цели и продвижения туризма в Тунисе на этот год запланированы новые пресс-туры, проводятся консультации для туроператоров, оказывается помощь в организации воркшопов и выставок. Кроме того, обсуждается вопрос дотационной поддержки чартеров из России, однако будет ли реализована эта программа и в каких объемах, станет известно чуть позже. Как отмечалось в ходе пресс-конференции, несмотря на жесткую конкуренцию, популярность отдыха в Тунисе у россиян продолжает расти. Так, по данным Тунисского национального офиса по туризму в России, в 2018 году страну посетило около 600 тысяч наших соотечественников, что на 16% больше показателей предыдущего года. А за январь-апрель этого года рост турпотока составил уже 18%. Всего в этом сезоне планируется привлечь в североафриканскую страну не менее девяти млн туристов. По информации руководителя Тунисского национального офиса по туризму в России Нежи Гуидера, доля российского турпотока должна составить при этом около 10%. Немаловажно отметить, что на текущий момент наша страна занимает второе место и является важнейшим партнером на туристическом рынке Туниса. Динамике роста способствуют и чартерные программы, предлагающие в этом сезоне перелеты в Энфиду, Монастир и остров Джерба более чем из двадцати городов России от Калининграда до Красноярска. Учитывая положительную тенденцию спроса, многие туроператоры постарались расширить географию полетов. Например, ANEX Tour в этом сезоне дополнил программу вылетами на Джербу из Казани и Самары. А «TUI Россия» увеличил в два раза частоту полетов в Энфиду. Наконец, у «Пегас Туристик» новыми городами вылета в Тунис стали Нижний Новгород, Новосибирск, Самара и Волгоград. /TOURBUS.RU



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка