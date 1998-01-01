Amadeus начинает сотрудничество с Booking

Теперь Amadeus предлагает на 30% больше вариантов размещения благодаря новому партнерству с Booking.com

Знаменательное соглашение о дистрибуции гостиничных услуг, подписанное между Amadeus и порталом Booking.com, впервые позволит интегрировать гостиничные предложения Booking.com с платформой Amadeus Travel Platform, - сообщили нам в пресс-службе компании.

Благодаря обширной сети туристических агентств, подключенных к Amadeus, контент портала Booking.com станет доступен еще более широкому кругу путешественников

по всему миру.

В процессе бронирования поездок путешественники хотят иметь широкие возможности выбораи использовать удобные решения, доступные в любых каналах взаимодействия с поставщиками. Вместе с тем, чтобы сделать отдых по-настоящему незабываемым, очень важно не ошибиться при выборе гостиницы.

Пользователи платформы Booking.com ежедневно бронируют более 1,5 млн номеров в 228 странах и регионах по всему миру. Новое партнерство между Amadeus и Booking.com откроет туристическим агентствам доступ к обширному и разнообразному выбору предложений, опубликованных в этой платформе.

Они содержат широчайший спектр объектов размещения, начиная от гостиниц, мотелей и курортов, заканчивая домами, квартирами и множеством других уникальных мест, где можно поселиться. Теперь все эти варианты портала Booking.com будут доступны через платформу Amadeus Travel Platform.

Одним из ключевых преимуществ нового партнерства для туристических агентств станет 30%-ное увеличение гостиничных предложений, доступных через Amadeus. В ближайшие несколько месяцев доступом к новому контенту можно будет воспользоваться через множество офисов продаж, включая Amadeus Selling Platform Connect. Корпоративным клиентам он станет доступен через систему Amadeus Cytric Travel & Expense.

Разнообразные средства размещения, доступные на портале Booking.com, будут отображаться рядом с другим туристическим контентом. В результате трэвел агентства смогут легче совершать бронирования, необходимые для комплексной организации всей поездки. Дополнительный контент позволит им удовлетворить стремление путешественников к свободе выбора, обеспечит доступность многочисленных ценовых предложений и удобную поддержку всего маршрута, охватывающего путешествие целиком – от начала и до конца.

«Мы постоянно ищем новые возможности стратегического сотрудничества, которые помогут нам охватить еще более широкую аудиторию во всех странах мира, чтобы люди могли легко и просто искать и бронировать путешествия своей мечты с помощью Booking.com, – рассказывает Рипси Бандурян, вице-президент Booking.com по работе с партнерами. – Нам очень приятно работать с таким партнером, как Amadeus, который по-настоящему разделяет нашу страстьк высоким технологиям и инновациям. Вместе мы собираемся сделать так, чтобы еще больше путешественников могли использовать наиболее оптимальные возможности проживания и организации поездок».

«Мы убеждены: партнерство между Amadeus и Booking.com даст множество преимуществ нашему сообществу туристических агентств, – делится Жорж Эллиот, исполнительный вице-президент по работе с поставщиками туристического контента, Travel Channels, Amadeus. – Сочетание технологий Amadeus и контента Booking.com сделает поиск, бронирование и интеграцию контента Booking.com более прозрачным для турагентов. В результате они смогут упростить процедуру бронирования и легко адаптировать каждую поездку под нужды конкретных путешественников.

В итоге мы сделаем новый шаг на пути реализации нашей миссии по созданию экосистемы Live Travel Space, помогающей планировать более качественные путешествия».





«Гостеприимство – это первый приоритет Amadeus. Мы активно инвестируем, стремясь пополнить наш портфель новыми ИТ-сервисами и контентом. Партнерство с поставщиком туристических услуг, известного своим мировым успехом, поможет нашему бизнесу сделать новый шаг вперед. Мне кажется, это хороший повод для гордости», – подводит итог Питер Уотерс, исполнительный вице-президент Hotels, Mobility & Insurance, Amadeus.

/TOURBUS.RU