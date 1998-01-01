Российские туристы стали больше летать за рубеж, и меньше — по стране

Уходящей весной доля забронированных за границу авиабилетов выросла с 31% до 36%, в то время как по России, соответственно, снизилась с 69% до 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из аналитики продаж авиабилетов интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Стоимость авиаперелетов как по России, так и за границу выросла. Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России увеличился с 6894 до 7529 рублей, то есть на 9,2%, за границу – с 17595 до 20043 рублей, или на 13%.

Доля безбагажных тарифов продолжила снижаться – с 32% весной 2019 года до 28% в нынешнем году.

По результатам весны видно, что российский туристы стали планировать путешествия заранее. По России глубина бронирования авиабилетов за год выросла с 11 до 15 дней, за границу – с 23 до 28 дней. Доля бронирований билетов, оформленных на детей, выросла с 10,1% до 12,6%.

Самыми популярными внутренними направлениями стали Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Минеральные воды и Краснодар. За границей – Тбилиси, Прага, Ереван, Стамбул и Барселона.

Средний чек при покупке железнодорожных билетов уходящей весной вырос в цене с 2 911 до 3 321 рублей, то есть на 14%.

Самыми популярными стали направления Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород, Москва – Казань, Москва – Ижевск и Москва – Белгород.

Доля продаж железнодорожных билетов за границу по сравнению с предыдущим летом выросла с 6% до 8%.

/TOURBUS.RU