Новости Летняя Греция — туроператоры увеличивают объемы Ведущие туроператоры сообщили окончательные планы своих летних чартерных программ в летнюю Элладу

В этом году туроператоры поставили чартеры или взяли блоки мест на рейсах более чем из 15 городов России на острова Крит, Корфу, Кос, Закинф, Родос, а также в континентальные Афины, Салоники, Патры, сообщает АТОР. Полетные программы большинства туроператоров по Греции стартовали в начале мая и продлятся до конца октября. Наибольший объем перевозки традиционно приходится на островную часть, львиная доля – у острова Крит. Новинкой этого сезона на Крите стала полетная программа туроператора Coral Travel на западную часть Крита – в аэропорт Ханья, в этом сезоне он летает туда экслюзивно. Новинкой «Музенидис Трэвел» стала полетная программа в Афины из Краснодара. Туроператор «Интурист» за счет стратегического партнерства с Mouzenidis Travel кардинально увеличил в этом сезоне свою полетную программу по Греции. Помимо ключевых городов вылета – Москвы и Санкт-Петербурга, появились также рейсы из регионов: Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Волгоград, Ростов-на-Дону. Эксклюзив «Интуриста» в этом году – рейсы в Каламату. PEGAS Touristik в этом году будет летать только на Крит из 14 регионов и Родос из Москвы, на бортах Nordwind также полетят туристы ANEX Tour. На остров Кос будут летать только два федеральных игрока – Coral Travel и «Библио-Глобус», а на остров Закинф – три: TUI Россия, «Интурист» и «Музенидис Трэвел». На острова Миконос и Санторини можно будет улететь со стыковкой через Афины - такие туры есть в этом году у «Интуриста». В ассортименте туроператора ICS Travel Group в этом году появились туры на остров Эвия (Эвбея) через Афины. У ANEX Tour добавились такие города вылета в Грецию, как Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Самара и Уфа. В свою очередь в пресс-службе туроператора TEZ Tour нашему порталу сообщили: «Греция входит в тройку стран-лидеров по раннему бронированию среди наших клиентов. Положительно на турпотоке сказалось увеличение числа объектов, работающих по системе «все включено», которую так любят российские туристы. В настоящее время стоимость туров в Грецию на двоих с заездом в первой половине июня на семь ночей с питанием «все включено» стартует от 22,6 тыс. руб. за человека. Наиболее востребованы в этом сезоне пятизвездочные отели ― их бронируют 35% туристов. Чуть меньше (29,5%) путешественников предпочитают объекты размещения категории 4*, а 11% клиентов выбирают улучшенные «четверки». Доля отелей категории 3* в общем объеме бронирований составляет 17,5%. Отели 4-5* выбирают преимущественно для семейного отдыха. В сезоне лето-2019 отправиться на отдых с детьми планирует 21% туристов. Лидирует в списке греческих направлений Крит, на него проходится до 60% бронирований по Греции в предстоящем сезоне. Следом по популярности идет Родос. Замыкает тройку самых востребованных греческих курортов полуостров Пелопоннес. Также ощутимо в этом сезоне увеличение интереса к Корфу. Средняя длительность туров составляет от 7 до 11 ночей. В настоящее время наблюдается хорошая загрузка по сезону, многие эксклюзивные отели уже имеют «стопы» на некоторые периоды. В целом динамика спроса на туры в Грецию демонстрирует стабильный рост по сравнению с прошлым годом на уровне 7-10%. На греческие курорты в этом сезоне наши клиенты смогут отправиться из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Из Москвы объем полетной программы остался на уровне прошлого года, в то время как из Санкт-Петербурга число рейсов на Родос выросло на 80% на Родос, а из Екатеринбурга на Крит — в два раза».

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