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Число чартерных рейсов вырастет в июне на 20%/ Росавиация не дала разрешения на эксплуатацию двух лайнеров авиакомпании Nordwind/ Стали известны результаты расследования авиакатастрофы, в которой погибла совладелица S7 Наталья Филева

Число чартерных рейсов вырастет в июне на 20%

По данным Рабочей группы при Росавиации, в отчетный период с 15 апреля до 15 мая российские авиаперевозчики выполнили 3235 чартерных рейсов, при этом средний процент задержки рейсов не превысил 5%. В июне рост чартерного рынка продолжится, сообщает АТОР. С подробностями – «Вестник АТОР»

Из выполненных 3235 чартерных рейсов основной объем перевозки пришелся на майские праздники. Напомним, что, по данным Росавиации, в период майских праздников с 01 мая по 12 мая 2019 российские авиаперевозчики выполнили более 3,1 тыс. чартерных рейсов (на 34% выше показателя за аналогичный период 2018 года).

Как рассказал член рабочей группы при Росавиации, советник главы Ростуризма Дмитрий Горин, тренд на рост чартерной перевозки продолжится и в первом летнем месяце.

На текущий момент планируемый рост объема чартерных авиаперевозок в июне 2019 года, в зависимости от авиакомпании – от 17% до 26%, в среднем по рынку – около +20% по сравнению с июнем 2018 года.

Росавиация не дала разрешения на эксплуатацию двух лайнеров авиакомпании Nordwind

По информации СМИ, 22 мая вышел приказ Росавиации об аннулировании эксплуатационной спецификации на среднемагистральный Airbus 321 (проверка проводилась в конце апреля), а в конце марта — на дальнемагистральный Airbus 330. По данным источников «Интерфакса» в авиаотрасли, Росавиация также не выдает Nordwind разрешение на использование нескольких новых бортов Boeing-777, поставка которых ожидалась в этом году.

Знакомый с ситуацией источник АТОР предполагает, что ситуация никак не отразится на действующей полетной программе авиакомпании. Оба Airbus не использовались при формировании летней полетной программы, т.к. ранее весной не были внесены в сертификат эксплуатанта Nordwind.

Самолеты Boeing 777 еще не прибывали в Россию. Соответственно их емкости также не учитывались при формировании полетной программы авиакомпании и, как следствие, отсутствие их в сертификате эксплуатанта Nordwind не отразится на выполнении нынешних полетных программ, - отмечает источник.

Стали известны результаты расследования авиакатастрофы, в которой погибла совладелица S7 Наталья Филева

Во время снижения и захода на посадку бизнес-джета совладелицы S7 Натальи Филевой самолет потерял пространственную ориентировку, ударился о землю и загорелся, следует из отчета Управления расследования авиационных происшествий ФРГ (BFU).

Напомним, что катастрофа произошла 31 марта при заходе лайнера на посадку в аэропорту Эгельсбах под Франкфуртом-на-Майне, на борту частного самолета LT RA-2151G было три российских гражданина — председатель совета директоров авиакомпании S7 Наталия Филёва, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

Согласно отчету, самолет взлетел из французского аэропорта Канн-Мандельё. Примерно в 15.19 пилот установил контакт с диспетчером во Франкфурте-на-Майне и сообщил, что самолет на высоте эколо 2 тыс. м. направляется к точке посадки. Вскоре после этого пилот установил радиоконтакт с диспетчером непосредственно в Эгельсбахе. В 15.26 диспетчер спросил пилота, видит ли он посадочное поле, пилот ответил: "Пока нет". После этого диспетчер предложил сбросить скорость и сказал, что самолет на правильном курсе. В 15.27:24 пилот спросил, может ли он сделать виток и получил разрешение.

Пилот начал поворачивать налево, в 15.27:31 был записан последний контакт с радаром, и в следующие несколько секунд самолет уже упал на землю.

"На момент катастрофы в диспетчерской на взлетном поле было три человека — диспетчер-руководитель башни, его заместитель и диспетчер посадочной полосы. Они видели, что самолет летел прямо по направлению к диспетчерской диагонально к посадочному направлению... Два свидетеля видели самолет во время виража налево. Они оценили угол поворота примерно в 30-45 градусов", — говорится в отчете.

В документе отмечается, что самолет не был оснащен "черным ящиком" и звукозаписывающим устройством, но для такого самолета эти требования не обязательны. Отчет также не называет виновных в инциденте.

/TOURBUS.RU