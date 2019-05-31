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28 мая
Номинирование на премию Russian Business Travel & MICE Award-2019 заканчивается 15 июня
Уже 16 июня начнется следующий этап - открытое онлайн-голосование за претендентов на награду
15 июня заканчивается номинирование соискателей ежегодной профессиональную награду Russian Business Travel & MICE Award 2019.
Выдвижение номинантов проводится в онлайн-режиме на сайте премии.
К номинированию приглашаются компании и организации, работающие в сфере делового туризма и MICE.
Выбирать лауреатов и победителей будут на основе открытого голосования и рассмотрения расширенным экспертным советом, в который войдут 100 ведущих профессионалов рынка, что позволит повысить объективность присуждения наград.
Существенные изменения произошли и в составе номинаций. Посмотреть здесь.
Организаторы обращают внимание на новую номинацию - «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий России», в рамках которой будут состязаться набирающие популярность лофт-пространства, «негостиничные» конференц-центры и различные нестандартные бизнес-площадки.
Десятая юбилейная торжественная церемония награждения премии RBT&MA, как и в прошлом году, пройдет 10 октября совместно с масштабным событием индустрии встреч – циклом деловых мероприятий «Всероссийский День MICE на региональных площадках России».
Ближайшее мероприятие - День MICE – Ростов-на-Дону пройдет 31 мая - 1 июня.
Подробная информация на сайтах miceday.ru, www.mice-award.ru.
По всем интересующим вопросам:
Ирина Ильина
+7 (916) 602-02-03
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