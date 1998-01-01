Новости Петербург и Вьетнам свяжет регулярный авиарейс В рамках Дней Хошимина в Петербурге состоялся целый ряд мероприятий, связанных со сферой туризма

По итогам переговоров в рамках состоявшихся в период с 24 по 26 мая в Петербурге Дней Хошимина стороны согласились с необходимостью появления прямого регулярного рейса между городами. В ближайшие два года Россия и Вьетнам отмечают сразу несколько знаменательных дат: в этом, например, отметят 25-летие Договора об основных принципах дружественных отношений, а в следующем - 70 лет со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Россией. Не случайно 2019-2020 гг. объявлены перекрестными между двумя странами, а делегации государств регулярно ездят друг к другу в гости. В рамках Дней Хошимина в Петербурге, к примеру, состоялся целый ряд мероприятий, многие из которых напрямую касались и сферы туризма. В частности, во время встерчи в Смольном ио главы Петербурга Александра Беглова и премьер-министра правительства Вьетнама Нгуен Суан Фука стороны согласились, что настала пора организовать между городами прямой регулярный авиаперелет. Премьер Вьетнама в ответ на предложение г-на Беглова сказал «я согласен, что надо открывать прямые рейсы». И подтвердил, что в далекой, но любимой многими российскими туристами стране несколько десятков аэропортов. «Их взлетно-посадочные полосы способны принимать самые современные самолеты, и мы готовы обсуждать вопрос об организации прямого авиасообщения с Петербургом», - подчеркнул Нгуен Суан Фук. Готовность к организации такого рейса была подтверждена и в ходе семинара в Городском туристско-информационном бюро Северной столицы, на котором обсуждали детали сотрудничества между Петербургом и Хошимином в сфере туризма. Здесь особое внимание уделили как раз сообщению между городами по воздуху: по словам представителя управляющей аэропортом Пулково компании «Воздушные ворота Cеверной столицы», открытие прямого рейса в Хошимин сейчас активно обсуждается и появление прямого рейса вполне вероятно. При этом интерес к нему наверняка будет обоюдным, так как в 2018 году из Вьетнама в Петербург прибыли около 30 тыс. пассажиров чартерных и стыковочных рейсов. При наличии прямого регулярного рейса количество туристов в обоих направлениях наверняка вырастет, - отметили на семинаре. На этом фоне вьетнамская сторона продемонстрировала большую заинтересованность в туристах из Петербурга. В семинаре приняла солидная делегация из Вьетнама, в составе которой были директор департамента туризма Народного Комитета Хошимина Буй та Хоанг Ву, заместитель генерального директора государственной компании «Сайгон Турист» Во Ань Тай, а также директор центра продвижения туризма Департамента туризма Хошимина Ле Чонг Хьен Хоа. В частности, г-н Во Ань Тай подчеркнул: «Мы готовы к дальнейшему расширению сотрудничества и намерены всячески поддерживать увеличение потока гостей из Петербурга». Причем это сотрудничество, по его словам, может касаться не только приема туристов из России во Вьетнаме, но и обратного потока в Петербург. «Если между Петербургом и Хошимином появится прямой регулярный авиарейс, как количество гостей из России во Вьетнаме, так и туристов из него в вашем городе наверняка увеличатся», - считает он. Отметим, что Петербург к их встрече уже готов: в городе реализуется новый экскурсионный проект под названием «Духовное наследие товарища Хо Ши Мина. 50 лет спустя». Что касается нынешнего состояния дел, сейчас из Петербурга во Вьетнам (в Нячанг) уже несколько лет подряд летают чартеры: спрос на отдых в этой стране достаточно высок. По оценке принявших участие в семинаре петербургских экспертов, объясняется это рядом причин, одна из которых – аутентичность страны. Кроме того, интерес к Вьетнаму проявляют и те, кто уже побывал в других странах ЮВА. «Туда часто отправляются те, кому уже «приелся» Таиланд», - считают в сфере туризма. /TOURBUS.RU

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