Региональные туроператоры предлагают отменить обязательные фингарантии

Эксперты сомневаются, что очередная инициатива по изменению системы страхования ответственности операторов будет рассмотрена

Туроператоры из приграничных районов России выступили за отмену обязательного страхования финансовой ответственности, поскольку они формируют преимущественно краткосрочные и недорогие автобусные туры, а дополнительный взнос негативно влияет на финансовое положение компании, сообщает «Интерфакс» cо ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

«После отзыва лицензии у «Национальной страховой компании Татарстан» (НАСКО) 111 компаний по выездному туризму столкнулись с необходимостью заменить страховщика в срок до 1 июля. Почти треть из них работает в Северо-Западном федеральном округе. По мнению туроператоров, необходимо пересмотреть существующие на рынке варианты обеспечения финансовой ответственности турфирм.

При этом снижение суммы взноса в резервный фонд и размера финансовых гарантий для туроператоров, не отправляющих туристов за пределы страны на самолетах, не решит ситуацию – система показала себя неэффективной, и с учётом сложившихся условий её целесообразно отменить», — рассказала пресс-секретарь РСТ.

По словам г-жи Тюриной, туроператоры из приграничных регионов России, которые зачастую организовывают для клиентов недорогие автобусные туры, должны выплачивать страховщику непомерные взносы, почти сопоставимые с финансовой поддержкой субъекту малого бизнеса.

«Турфирмам с автобусными турами гораздо проще пополнить фонд персональной ответственности, чем ежегодно примерно те же суммы выплачивать страховым компаниям», — пояснила она.

Как отметила эксперт, при небольших объемах выручки регионального туроператора и частой смене страховщиков компания несет большие расходы, что может привести к ее закрытию.

«Отраслевой закон в его нынешнем виде не защищает игроков рынка. Поэтому, возможно, в рамках федерального закона о туризме следует отдельно говорить о туроператорах, ведущих деятельность в приграничных регионах.

Может, стоит выделять туроператоров, занимающихся автобусными турами. А можно просто воспользоваться ст. 11.7 ФЗ о туризме и признать погашенным фонд персональной ответственности, даже если его объем 150-160 тыс. руб.», — подчеркнула она.

В РСТ добавили, что все попытки региональных туроператоров согласовать освобождение от финансового обеспечения и уплаты взносов в фонд персональной ответственности на следующий календарный год результата не дали. «Данные о цене турпродукта в сфере выездного туризма и количестве туристов посчитали сомнительными, слишком маленькими. Хотя для регионов они вполне адекватные», — рассказала Ирина Тюрина.

Напомним, что в декабре 2018 года Минфин выступил с инициативой об отмене обязательного страхования финансовой ответственности туроператоров по договору о реализации турпродукта.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддержал эти поправки, поскольку работа в этой сфере приносит страховым компаниям большие убытки из-за частых банкротств туркомпаний.

Между тем Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил нашему порталу что, по его мнению, «никто не разрешит отменить обязательные страховые взносы, это противоречит нашему законодательству.

Сейчас туроператоры обязаны внести в «Турпомощь» взнос в размере 3,5 млн рублей, чтобы получить страховку от страховой компании.

Конечно, им тяжело, но, чтобы изменить ситуацию, нужно менять законодательство, а никто этого делать не будет».

/TOURBUS.RU