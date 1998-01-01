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27 мая
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Правительство утвердило отмену внутрисетевого роуминга в России/ У россиян при въезде в Китай будут проверять переписку в мессенджерах/ Сообщение с аэропортом Амстердама может быть затруднено из-за забастовки транспортников
Правительство утвердило отмену внутрисетевого роуминга в России
Кабмин закрепил отмену внутрисетевого роуминга в России, соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
"Постановление является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга. Это окончательное решение вопроса, точка в решении вопроса уже на уровне подзаконного нормативного акта — акта правительства", — сказал г-н Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.
Также он напомнил, что с 1 июня в силу вступает закон об отмене национального роуминга в России.
"Сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы, законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории РФ", — сказал г-н Медведев.
У россиян при въезде в Китай будут проверять переписку в мессенджерах
Появились новые методы контроля въезда иностранных туристов на территорию Китая, в рамках которого предусмотрены индивидуальные собеседования и проверка содержимого сотовых телефонов, сообщает Генконсульство РФ в Гуанчжоу.
«При въезде или следовании транзитом через международные аэропорты Китая, расположенные в пределах консульского округа Генконсульства России в Гуанчжоу, миграционные власти в рамках реализации мер по выявлению несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда предпринимают соответствующие меры выборочного контроля, в рамках которого предусмотрены индивидуальные собеседования и проверка содержимого сотовых телефонов, а именно: видео- и фотоматериалов, электронных документов, переписки в Wechat, WhatsApp, Viber и других", — говорится в сообщении.
В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, китайские компетентные органы могут принять решение о запрете въезда на территорию страны.
Как отметили в Генконсульстве, если миграционная служба нашла несоответствие визы и реальной цели въезда туриста, то он отправляется в специальное помещение, доступ к нему консульских должностных лиц или представителей авиакомпании запрещается. Питание предоставляется однократно. Задержание производится до момента его возвращения ближайшим рейсом в страну прибытия.
«В этой связи просим российских граждан соблюдать требования китайского миграционного законодательства и заранее быть готовыми к проверочным мероприятиям на границе. Рассчитываем, что граждане РФ, столкнувшиеся с отказом во въезде, проинформируют Генконсульство об обстоятельствах случившегося», — добавили в дипмиссии.
Сообщение с аэропортом Амстердама может быть затруднено из-за забастовки транспортников
В Нидерландах 28 мая запланирована 24-часовая забастовка транспортников, сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.
«В Нидерландах 28 мая планируется 24-часовая забастовка транспортников, возможны изменения в расписании движения общественного транспорта, в частности, поездов, обслуживающих столичный аэропорт Схипхол (AMS)», — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Как отмечают местные СМИ, причина забастовки – повышение пенсионного возраста и низкие пенсии, которые не соответствуют уровню инфляции.
/TOURBUS.RU
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