Платформа для бронирования мультимодальных перевозок Amadeus Rail Go признана лучшим IT-решением в сфере туризма

Мультимодальная платформа для бронирования ж/д, авиа- и автобусных услуг Rail Go от компании Amadeus получила премию Best IT Solution в области бронирования транспортных услуг в рамках Travel IT WorkShop-2019. Amadeus Rail Go объединяет разнообразный транспортный контент в едином мультиязычном интерфейсе, таким образом покрывая потребности самых разных сегментов туристического бизнеса – от онлайн-агентств, туроператоров и туристических ритейл-компаний до компаний, организующих деловые поездки. Благодаря передовым технологиям платформа позволяет осуществлять бронирование и оплачивать билеты в режиме реального времени. Агент может приступить к работе без специального обучения, продукт доступен для профессиональных пользователей любого уровня квалификации. Сегодня в портфолио Rail Go входят свыше 25 международных ж/д провайдеров, более 250 лоукост-авиакомпаний, международные автобусные перевозчики. Решением активно пользуются более трех тысяч клиентов из 35 стран. Леонид Мармер, генеральный директор российского офиса Amadeus, отметил: «Мы рады, что Amadeus Rail Go получил такое признание от экспертов российской туристической отрасли. Это доказывает, что наши инновационные инструменты отвечают современным требованиям, предъявляемым игроками туристического рынка, и способствуют развитию отрасли в целом». Денис Демский, коммерческий эккаунт-менеджер Hospitality & Ground Transportation, Amadeus в России, добавил: «Наша цель – предоставить туристическим агентствам удобный доступ к максимально широкому выбору транспортных услуг для путешественников. В решении Amadeus Rail Go показываются предложения сразу и по ж/д перевозкам, и по бюджетным авиаперелетам по заданному маршруту, дополненные автобусными перевозками. Все варианты представлены на одном экране в интуитивно понятном интерфейсе. Агент экономит время на поиске вариантов на разных сайтах, их сравнении и изучении правил продажи, не говоря уже об индивидуальных финансовых процедурах со стороны провайдеров, которые нужно выполнить агентству. Тарифы в нетто дают возможность добавить сервисный сбор и конкурировать с публичными ресурсами. Для продажи билетов достаточно подписать только один договор - с Amadeus - с едиными коммерческими условиями и унифицированными бизнес-процессами». При выборе победителя экспертное жюри Best Travel IT Solutions учитывало масштаб и значимость программных решений для сферы туристического бизнеса и для развития отрасли в целом, их актуальность и конкурентоспособность. Выставка-конференция для специалистов турбизнеса Travel IT WorkShop проводилась в этом году в 11-й раз. /TOURBUS.RU



