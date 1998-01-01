В центре Лиона прогремел взрыв

В результате пятничного теракта во французском городе, популярном у бизнес-туристов и авиапутешественников, пострадали 11 человек

Российские туристы не пострадали при взрыве в центре французского Лиона в пятницу вечером, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По предварительным данным, в результате взрыва в Лионе пострадали 11 прохожих, в том числе восьмилетняя девочка. Все они – местные жители, информации о пострадавших иностранных туристах, в том числе российских, нет", — сообщили в ассоциации.

Взрыв в Лионе произошел в 17:30 по местному времени на углу улицы Rue Victor Hugo и улицы Sala, рядом с булочной Brioche Doree. Сработало самодельное взрывное устройство – "пакет с некоторым количеством взрывчатого вещества, с болтами, гвоздями и обрезками металла".

Сегодня стало известно, что сотрудники сил безопасности уже задержали подозреваемого в организации взрыва. Об этомобъявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

Ранее Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян, находящихся в данный момент во Франции, о необходимости избегать людных мест в выходные. «25 мая в Париже и других крупных городах планируются очередные акции движения «желтые жилеты»; рекомендуется избегать мест массового скопления людей», – говорилось в сообщении, опубликованном в Твиттере МИД РФ.

Как отметили в АТОР, если в Лионе сейчас и есть российские граждане, то их немного, и это в основном бизнес-контингент. "Лион – город скорее выставочный, чем туристический, к тому же еще не разгар сезона, он только начинается. В Лион из Москвы есть прямые рейсы "Аэрофлота", можно также добраться до этого города и стыковочными рейсами через Париж.

Многие туристы используют перелет в Лион, чтобы добраться в Прованс и на Лазурный берег, перевозка туда через Лион обычно дешевле – однако такие туристы, как правило, не выбираются в город из аэропорта стыковки", — пояснили в ассоциации.

Максим Приставко, генеральный директор Jet Travlel, отметил в интервью нашему порталу: «В Лион большей частью летают в бизнес поездки, чисто туристический поток небольшой.

В целом на Францию спрос хороший, несмотря на пикеты жёлтых жилетов и периодические беспорядки.

Пока трудно оценить влияние теракта, но, как правило, на интерес к направлению они не сильно влияют.

Наших соотечественников этим не испугаешь».





Отметим, что ранее глава представительства в России и СНГ Atout France Инесса Короткова отмечала, что "в 2018 году во Франции приняли более 800 тыс. российских туристов, что на 4% больше, чем годом ранее. Но в 2019 году мы рассчитываем на более серьезный рост турпотока за счет появления более чем 20 новых авиарейсов между Россией и Францией".

/TOURBUS.RU