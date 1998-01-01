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Пятнадцать прогулок по Вечному городу

Издательство «Аякс-Пресс» представило авторский путеводитель «Рим. Ватикан» из серии «Русский гид-Полиглот»

Издательство «Аякс-Пресс» представило актуализированный путеводитель «Рим. Ватикан», вышедший в серии «Русский гид-Полиглот». Путеводитель дополнен новой информацией и подробной картой (в накладном кармане на обложке).

Как отмечают авторы проекта, столицу солнечной Италии не случайно называют «Вечным городом». Над ним не властно время. Его извилистые улочки, античные храмы, мощеные мостовые и величественные памятники по сей день хранят легенды о героическом прошлом…

Вряд ли кого-то сможет оставить равнодушным путешествие по следам Римской империи, а прогулка от исторического центра Рима между холмами Пинчо и Целием понравится не только ценителям произведений искусства, но и любителям природы.

Примечательно, что в черте Рима расположено миниатюрное государство – Ватикан, которое является центром католицизма.

Со всего мира приезжают сюда не только многочисленные паломники, но и ценители искусства, чтобы полюбоваться величественным собором Св. Петра, сокровищами Ватикана, непревзойденной по красоте Сикстинской капеллой и другими достопримечательностями.

Издание содержит разделы, которые помогут подготовиться к путешествию, - краткую историю страны, рассказ об уникальной культуре, традициях жителей. Для удобства туристов размещен календарь предстоящих событий и праздников.

Разделы о климате и транспорте помогут выбрать лучшее время для путешествия, а информация о гостиницах и ресторанах - сориентироваться во всем многообразии предложений.

Путеводитель содержит уникальные авторские маршруты по античному Риму, Старому городу, Ватикану и Ватиканским музеям, древним кварталам. Авторы разработали и маршруты по окрестностям древнего города.

Кроме того, в путеводителе приведены и экстра-маршруты, которые позволят пройти дорогой паломников, познакомиться с Римом, который так любят кинематографисты разных стран, и провести незабываемые выходные в Вечном городе.

Всего издание содержит 15 маршрутов и 16 карт, его объем - 144 стр.

/TOURBUS.RU