Новости Зарина Догузова: «Россия может стать страной с одним из самых либеральных визовых режимов» Эксперты обсуждают перспективы введения уже в следующем году электронных виз для туристов, приезжающих в Москву и Петербург

В 2020 году в Северной столице могут появиться электронные визы для иностранцев - об этом в конце прошлой недели на встрече с журналистами заявила заместитель председателя городского Комитета по развитию туризма Нана Гвичия, - сообщает наш петербургский корреспондент. Говоря о перспективах роста въездного потока туристов, она подчеркнула: несмотря на то, что основные изменения по части ослабления визового режима на федеральном уровне ожидаются только в 2021-м, Москва, Петербург и Севастополь рассматриваются в качестве пилотных регионов этого процесса. «Надеемся, что Москва и Петербург смогут воспользоваться такой возможностью уже в следующем году», - пояснила она на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс Северо-Запад». При этом ее слова не расходятся с оценкой ситуации в Ростуризме, глава которого Зарина Догузова на днях подтвердила: в визовом вопросе, несмотря на разный подход со стороны ряда федеральных ведомств, грядут перемены. «Руководство страны в вопросе с визами настроено на шаг вперёд, и прорыва в этом направлении стоит ждать в ближайшие год-полтора, - заявила она, выступая 22 мая на одной из профильных конференций. - В перспективе Россия может стать страной с одним из самых либеральных визовых режимов для иностранцев в мире». И многие другие специалисты не скрывают, что сложная и долгая процедура получения российской визы действительно стала препятствием на пути гостей из-за рубежа в РФ. В частности, Яков Адамов, генеральный менеджер Courtyard by Marriott Pushkin, на одной из недавних профильных встреч констатировал, что Россия и Петербург, в частности, могли бы получать гораздо больше зарубежных туристов в том случае, если вопрос с визами был бы решен. «Очевидно, что стоимость и порядок получения российской визы «тормозят» желание многих иностранцев поехать в Россию, - считает он. – Сейчас ситуация такова, что приезжают к нам только те гости из-за рубежа, которые этого очень хотят». А вот спонтанно, как это зачастую привыкла делать молодежь, поехать не получится – на получение визы в РФ требуется не меньше месяца. При этом безвизовые туристы (в частности, гости из КНР), которые приезжают в Петербург в больших количествах, кроме разве что круизных, порой оказываются ему не слишком выгодны. А вот больше всего тратятся на отдых в городе на Неве, по словам Наны Гвичия, приезжие из Тайваня и Гонконга, а также некоторых стран Латинской Америки, ОАЭ и Катара. Как правило, даже при наличии возможности въезда в рамках безвизового режима они приезжают по визам в индивидуальном порядке, а также в составе малых по численности групп или семьей. «В основном эти гости требуют особенного, индивидуального подхода во всем, - пояснила она. – Но за высокое качество услуг они готовы платить. А мы со своей стороны - предлагать им специальные продукты и активнее работать на рынках, где высока доля потенциальных состоятельных туристов». Свои слова заместитель председателя Комитета по развитию туризма города на Неве подтвердила цифрами: по ее данным, если средний иностранный турист тратит во время визита в Петербург 40-45 тыс. рублей, то luxury-путешественник - от 70 до 100 тыс. всего за 2-3 дня пребывания, а круизный – 11 тыс. рублей в день. Предварительные оценки влияния облегчения визового режима в Петербурге уже сделаны: по экспертным данным, та или иная форма «легкой» визы может прибавить к объему в 8,5 млн человек (столько туристов побывало в Северной столице в 2018-м) еще как минимум миллион. Вместе с тем Нана Гвичия, отвечая на вопрос по поводу вероятности введения аналогичных шенгенским многократных виз в Россию для иностранцев, сразу же заявила, что «в ближайшей перспективе этот вопрос рассматриваться не будет». /TOURBUS.RU

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