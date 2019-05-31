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27 мая
Ростовский регион готовится принимать гостей Дня MICE на Дону
31 мая и 1 июня MICE-экспертам предстоит обсудить самые насущные проблемы отрасли делового туризма

Осталось всего несколько дней до высадки в аэропорту Платов  «MICE-десанта» из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Симферополя, Севастополя, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга.

В команде - 26 спикеров, 25 корпоративных заказчиков, 15 агенств, 5 телевизионных каналов, 10 деловых и профильных СМИ, более 30 экспонентов воркшопа.

 

Гостей ожидает насыщенная программа пребывания, подготовленная регионом, много сюрпризов и впечатлений. Вольный Дон, красный конь, голубые раки, ростовские байки, казачьи обряды... и даже казачий рэп.  

 

Всего за два дня 31 мая -1 июня MICE-экспертам предстоит обсудить насущные проблемы отрасли в деловых дискуссиях, поработать на воркшопе, познакомиться с уникальными возможностями региона для проведения деловых мероприятий, позаниматься йогой для мозга и влюбиться в Вольный  Дон навсегда.

 

Гостю рады на Дону!

Спешите зарегистрироваться на страничке https://miceday.ru/31.05.2019_na_donu

 

#mice_на_Дону

#ВсероссийскийДеньMICE




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