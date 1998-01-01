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Российские туристы вылетели с Хайнаня после 40-часовой задержки рейса/ В больницах остаются трое пострадавших в ДТП в Италии российских туристов/ В Черногории введут крупные штрафы для иностранных туристов

Российские туристы вылетели с Хайнаня после 40-часовой задержки рейса iFly

Рейс F7 9854 авиакомпании iFly утром в пятницу вылетел из аэропорта Саньи на китайском острове Хайнань в Москву, задержка составила почти двое суток, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

На борту самолета находятся 311 пассажиров. Борт приземлится в Москве в 21:07.

Изначально рейс авиакомпании iFly должен был состояться вечером 22 мая, однако, из-за неисправности в системе кондиционирования воздуха на борту воздушного судна, он был отложен до утра 24 мая.

Все туристы на время ожидания вылета были размещены в гостиницах Саньи, им предоставлялось трехразовое питание.

В больницах остаются трое пострадавших в ДТП в Италии российских туристов

Из больниц итальянской Сиены в четверг выписали еще двоих российских граждан, пострадавших в ДТП с автобусом 22 мая, трое россиянок остаются в больницах в тяжелом состоянии, сообщает в четверг посольство РФ в Италии.

"По состоянию на 17:30 (18:30 мск) 23 мая в больницах города Сиены остаются три гражданки Российской Федерации, их состояние оценивается как среднее и тяжелое. Дипломаты посольства России в Италии находятся с пострадавшими и оказывают им все необходимое содействие", — говорится в сообщении.



Как уточняет посольство, две соотечественницы, пострадавшие в ДТП, были выписаны из госпиталя.

Дипломаты также напомнили номер "горячей линии" посольства России в Италии: +39 388 627 01 62.



Как сообщалось, 22 мая туристический автобус перевернулся на дороге, соединяющей Сиену и Флоренцию. В результате инцидента погибла 41-летняя россиянка, которая была туристическим гидом. Всего пострадали 37 человек.

Итальянские следователи обвинили 35-летнего водителя в убийстве и в причинении вреда здоровью пассажиров, он задержан.

В Черногории введут крупные штрафы для иностранных туристов

"Власти Будвы задумались о введении штрафов за нарушения общественного порядка по примеру соседних стран, где такая мера давно существует. Так, мужчин за прогулку без рубашки штрафуют на 500 евро, хождение по городу в купальнике наказывается штрафом в 600 евро. За еду и распитие напитков в общественных местах взимают по 700 евро", — передает радиостанция «Радио Будвы».

Помимо штрафов за неподобающий внешний вид туристов могут ограничить в других аспектах – в частности, ужесточить требования к парковке, допустимой громкости музыки, сушке белья и выбросу мусора.

"Подготовка проекта будет длиться два месяца. После этого он длительное время будет открыт для публичных слушаний, чтобы все заинтересованные стороны могли внести свои предложения", — отмечает радио Budva.

Согласно статистике Погранслужбы ФСБ РФ, Черногорию в первом квартале 2019 г. посетило 18,3 тыс. россиян, почти 13 тыс. из которых приехали с целью туризма.

Ранее сообщалось, что Черногория увеличила срок безвизового пребывания для россиян до 90 дней до конца октября 2019 года.

/TOURBUS.RU