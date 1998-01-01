Новости Туроператоры жалуются на проблемы с получением французских виз Эксперты комментируют продолжающиеся проблемы в работе визового центра Франции

Как сообщает РСТ, туроператоры опасаются, что высокий сезон по Франции может быть сорван. Начавшаяся перед майскими праздниками реорганизация процедуры оформления виз не только не закончилась, но вылилась в дополнительные трудности. Так, 20 мая записаться на подачу документов в визовый центр Франции можно было только на вторник 28 мая. Плюс еще неделю делают визу. Соответственно озаботиться подачей документов туристы должны как минимум за две недели. После привычных 48 часов, в течение которых французы прежде выдавали визы, сроки немыслимые, считают в РСТ. Ранее, накануне майских праздников, туроператоры и туристы столкнулись с очередями и задержками в визовых центрах сразу нескольких стран, в том числе Франции. Проблемы французы тогда объяснили возросшим почти на 40% спросом и идущей реорганизацией - по новым правилам анкету пришлось оформлять не в личном кабинете, а на сайте консульства. Причем в первых ее 15 пунктах нельзя сделать ни малейшей ошибки, иначе придется всё переписывать. «У нас нет проблем с заполнением анкеты, опыт накоплен достаточный. Но у нас есть туристы, которые хотят сами оформлять свои визы, и это становится для них реальной головной болью», – отметил руководитель визовой службы компании «Туртранс Вояж» Иван Балановский. Тем более что, в отличие от других визовых центров, во французском нет платной услуги по оформлению анкеты. Кроме того, по информации РСТ, система оказалась не рассчитана на нынешнее количество обращений и постоянно зависает. К тому же 15 мая визовой центр Франции отменил живую очередь и ввел электронную запись на подачу документов – и для турфирм, и для туристов. «В принципе правильное решение, так уже давно сделано в большинстве визовых центров. Проблема в том, что записаться на следующий день нельзя, ближайшее время – через неделю. И вот это создает трудности», – сказал глава визовой службы «Ванд Тревел» Дмитрий Рощин. РСТ сообщает, что у туроператоров есть несколько объяснений происходящего. Первое – нехватка персонала, несогласованность действий с консульством, несвоевременность консульских инициатив. Второе – непонимание реальной ситуации на рынке из-за отсутствия обратной связи консульства с туроператорами. Есть и третья версия. На рынке подозревают, что французы сознательно создают эти трудности, чтобы отвадить тех, кто, оформляя визу в их страну, в итоге едет в другую. В свою очередь, в беседе с нами Максим Приставко, генеральный директор Jet Travel, отметил: «К счастью у нас не было пока что проблем с получением французских виз. Насколько я знаю, в основном проблемы - в перегрузке визовых центров. Из-за этого задержки, например, происходят в последнее время в визовом центре и диппредставительстве Испании. При этом в получении визы по-прежнему отказывают довольно редко, только если туристы «проблемные». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка