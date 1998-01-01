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Ростуризм запускает региональный проект «Национальные брендовые маршруты»

В рамках проекта при Ростуризме будет создан Экспертный совет по внутреннему и въездному туризму

Федеральное агентство по туризму запускает проект «Национальные брендовые маршруты». Проект будет реализован при поддержке Ассоциации туроператоров (АТОР), - рассказали нам в ведомстве.

В рамках проекта при Ростуризме будет создан Экспертный совет по внутреннему и въездному туризму. Он займется практической поддержкой наиболее активных регионов, в которых создаются конкурентоспособные маршруты для внутренних и иностранных туристов.

Состав Экспертного совета будет формироваться из представителей бизнес-сообщества и общественных организаций, таких как Ассоциация туроператоров (АТОР), Русское географическое общество (РГО), Российский союз туриндустрии (РСТ) и др.

Экспертный совет возглавит руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Сопредседателем Экспертного совета станет исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. В состав совета также войдут исполнительный директор РГО Артем Манукян, президент РСТ Сергей Шпилько и ряд других экспертов.

Реализация проекта станет для Ростуризма одной из мер нефинансовой поддержки регионов, реализуемой совместно с экспертным и бизнес-сообществом. Отдельным направлением работы в рамках проекта станет поддержка регионов в продвижении туристических маршрутов на внутреннем и внешнем рынке. Для этого к работе Экспертного совета будут привлечены маркетологи, брендологи и специалисты по продвижению.

Команда проекта будет работать со всеми регионами, заинтересованными в развитии туризма на своих территориях. Для достижения максимальной эффективности Ростуризм создал четкий алгоритм формирования конкурентоспособных маршрутов для разных целевых аудиторий. Для тестирования маршрутов в регионы будет выезжать специальная рабочая группа, сформированная из участников Экспертного совета.

Экспертный совет также будет давать рекомендации регионам по выбору приоритетных видов туризма и по совершенствованию туристических маршрутов.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, «проект «Национальные брендовые маршруты» позволит Ростуризму выстроить четкий проектный фокус с каждым регионом, который направит заявку в Экспертный совет. В итоге наша работа должна привести к появлению пула конкурентоспособных туристских маршрутов в разрезе регионов и видов туризма, которые можно будет продвигать на внутреннем и внешнем рынке.

Ростуризм привлечет к участию в проекте лучшую экспертизу в отрасли, а маршруты, которые одобрит Экспертный совет, будут размещаться на сайте russia.travel и участвовать в программах продвижения, которые Ростуризм сформирует совместно с крупнейшими агрегаторами и поисковыми системами».

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подчеркнула: «Совместная работа АТОР и Ростуризма над брендовыми маршрутами – важный практический шаг вперед в деле повышения привлекательности региональных турпродуктов. Причем привлекательности не только для туристов, но и для турбизнеса. Эксперты ведущих федеральных туроператоров будут на месте инспектировать региональные турпродукты, анализировать их и предлагать рекомендации по изменению и доработке маршрутов.

Основной фокус будет сделан на реальные продажи и экономическую эффективность региональных брендовых маршрутов».

Первая поездка рабочей группы Экспертного совета прошла в мае 2019 года: эксперты выезжали в Кострому для оценки брендового маршрута региона. Заседание Экспертного совета по вопросу утверждения маршрута должно состояться в ближайшее время.

/TOURBUS.RU



